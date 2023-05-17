Бульвары, садики, магазины: новоселы Екатеринбурга выбирают комфорт жилых районов

Фото: пресс-служба ПИК

Одним из ключевых критериев при выборе жилья является наличие общественных пространств, коммерческой и социальной инфраструктуры. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства ORO. Так, 50% опрошенных посчитали наиболее важным благоустройство территории жилых комплексов, а 26% проголосовали за социальную и развлекательную инфраструктуру.

Данные исследования показали: 60% екатеринбуржцев, интересующихся покупкой жилья, имеют детей, и еще 21% планируют завести детей в будущем. Поэтому одним из важных факторов при выборе жилья для горожан является удобная среда для родительства и детства. Учитывая потребности жителей, девелоперские и строительные компании Екатеринбурга используют комплексный подход к строительству. Они предусматривают в концепциях новых жилых кварталов дворы-парки и пешеходные бульвары, поликлиники, паркинги, школы и детские сады, магазины и сервисы услуг на первых этажах домов.

Фото: пресс-служба ПИК

К примеру, федеральный застройщик ПИК возводит в Екатеринбурге несколько жилых кварталов — по данным компании, дольщики сразу нескольких корпусов уже летом получат уведомления о выдаче ключей, а вскоре смогут заселиться. Во всех проектах будет благоустроенная территория, спортивные, а также детские площадки, выполненные с учетом современного подхода к развитию детей: игровые зоны из натуральных безопасных материалов, конструкции простых или абстрактных форм — благодаря этому у детей развивается фантазия, они могут сами создавать сценарии игр. Это заметно отличается от уже ставших привычными площадок с корабликами, ракетами и поездами.

На московском рынке ПИК является самым социально ориентированным девелопером, по данным агентства «Метриум». Аналогичных сведений по Свердловской области нет. Но компания уже занимается несколькими социальными объектами в Екатеринбурге — проектирует детские сады и школы, а в первом квартале 2023 года приступила к строительству муниципального детского сада на 225 мест — он будет передан Екатеринбургу в 2024 году. Также известно, что рядом с одним из жилых кварталов ПИК появится благоустроенная набережная Исети. В прошлом году все жители Екатеринбурга могли проголосовать за то, какой по стилю и функционалу она должна стать.