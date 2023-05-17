Каждый третий екатеринбуржец зарабатывает на своем хобби

Фото: пресс-служба ОК

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 32% екатеринбуржцев. В опросе приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета, в том числе для Екатеринбурга.

По итогам проведенного исследования, у 92% респондентов есть хобби. При этом только 14% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией.

Как признались 31% участников опроса, зарабатывающих благодаря своим хобби, они ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» екатеринбуржцы ответили, что продают свои услуги – 41%, торгуют своими изделиями – 43%, зарабатывают на создании контента – 10%.

44% участников опроса, зарабатывающих на хобби, отмечают, что занимаются своим увлечением более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают екатеринбуржцам зарабатывать деньги, вошли:

- рукоделие – 35%;

- садоводство – 11%;

- рисование – 8%;

- спорт – 8%;

- кулинария – 5%.

Фото: пресс-служба ОК

- Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны, - рассказывает Сергей Томилов, директор по контенту ОК.

Среди наиболее редких увлечений респонденты отметили геймерство, печное строительство, кутюрную вышивку, озвучивание фильмов и роликов.

Как рассказали опрошенные жители региона, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 79% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 10%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 5%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 2%, более 100 тысяч рублей – 4%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» екатеринбуржцы тратят на дальнейшее развитие хобби (43%), свои нужды (49%) либо делают с него накопления (8%)