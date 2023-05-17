Власти рекомендуют перенести «Майскую прогулку» из-за смога и пожаров

Перенести «Майскую прогулку» рекомендуют до установления более благоприятной обстановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области рекомендуют перенести «Майскую прогулку», которая должна состояться 25 мая, в Екатеринбурге из-за смога и пожаров. Информация об этом появилась в telegram-канале «Не для протокола».

- Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам «Майской прогулки - 2023» перенести мероприятие, - сообщается в telegram-канале.

Также указано, что в ведомстве считают, учитывая маршруты прогулки и количество участников, что организатор не сможет в сложившихся условиях в полной мере обеспечить соблюдение участниками мероприятия противопожарного режима и рекомендаций санврачей и как следствие обеспечить безопасность граждан во время мероприятия.

- Министерство общественной безопасности действительно направило такую рекомендацию, - сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Перенести «Майскую прогулку» рекомендуют до установления более благоприятной обстановки.

Организаторы мероприятия «КП-Екатеринбург» сообщили, что официального запрета на проведение «Майской прогулки» пока нет.

Отметим, что рекомендацию о переносе мероприятия также поддержали в МЧС. Об этом спасатели сообщили на пресс-конференции 17 мая.

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