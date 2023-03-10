Какой будет юбилейная «Майская прогулка» в Екатеринбурге в 2023 году

На "Майскую прогулку" с собой берут даже четвероногих друзей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы любимой екатеринбуржцами городской акции «Майская прогулка» рассказали первые подробности мероприятия в 2023 году. В частности, стали известны даты акции и маршруты, которые будут представлены участникам.

«Майская прогулка»-2023 в Екатеринбурге: маршруты, даты, стоимость, список вещей

«Майская прогулка»-2023 в Екатеринбурге: дата

«Майская прогулка» пройдет 21 мая 2023 года. Дату выбрали, исходя из того, что ближе к концу мая обычно на Урале наблюдается теплая, комфортная для пеших прогулок погода.

«Майская прогулка»-2023 в Екатеринбурге: маршруты

На 40-й по счету юбилейной акции «Майская прогулка» будут представлены 5 маршрутов:

10 км – дистанция вокруг городского пруда в Екатеринбурге. Этот маршрут введен впервые и символичен: в 2023 году Екатеринбург отмечает 300-летие и участники акции могут лучше познакомиться со знаковыми видами города.

20 км – дистанция в южной части города

30 км – дистанция в южной части города

40 км – дистанция в южной части города

50 км – дистанция в южной части города

Финал акции состоится у главного корпуса Уральского федерального университета, на улице Мира, дом 19.

«Майская прогулка»-2023 в Екатеринбурге: время акции

Акция начинается в 7:00 и продолжается до 13:00 21 мая.

«Майская прогулка»-2023 в Екатеринбурге: регистрация

Зарегистрироваться на акцию можно заранее, на сайте «Майской прогулки». Распечатанную анкету можно принести с собой. Люди, которые прошли регистрацию заранее, обслуживаются командой организаторов отдельно и быстрее.

Также можно пройти регистрацию в день мероприятия. Для этого нужно прийти на пункты сбора участников ранним утром 21 мая.

«Майская прогулка»-2023 в Екатеринбурге: сколько стоит участие, цена участия в прогулке

Стоимость отличается в зависимости от того, когда и в какой ситуации оплачивает участие горожанин.

Во-первых, зарегистрироваться и оплатить оргвзнос можно заранее на сайте «Майской прогулки».

При предварительной оплате участие стоит: 350 рублей – взрослый билет, 175 рублей – детский билет.

При оплате в день акции: 400 рублей – взрослый билет, 200 рублей – детский билет.

«Майская прогулка»-2023 в Екатеринбурге: что принести с собой

При предварительной регистрации нужно взять с собой распечатанную анкету. На старте в шатре «Выдача карт» ее можно обменять на карту маршрутов, актуальных в 2023 году.

Надеть удобную обувь, одежду и захватить дождевик.

Взять с собой воду, в расчете 0, 7 – 1 литр на человека. Бутылки также можно будет наполнять на пунктах отдыха по маршруту.

Взять с собой легкие перекусы: батончики, печенье, сухофрукты, орехи, фрукты. Также перекусы можно будет докупить на пунктах отдыха во время маршрутов.

Можно собрать аптечку: влажные салфетки, антисептики, лейкопластыри, эластичные бинты.