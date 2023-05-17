Запускать дроны и квадрокоптеры разрешено только государственным структурам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квадрокоптеры и дроны популярны в Екатеринбурге у жителей города как способ развлечения на досуге. Но зимой 2023 года в стране начали действовать особые правила безопасности в связи с проведением спецоперации на Украине. Сейчас уральцы гадают, а можно ли запускать квадрокоптеры и дроны в Екатеринбурге в 2023 году, а если нельзя, то что грозит нарушителям. Мы расскажем о запретах и сумме штрафов для тех, кто пользуется этой техникой летом 2023 года

Квадрокоптеры и дроны в Екатеринбурге 2023: можно ли запускать, что грозит, сумма штрафа

3 мая глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о запрете использования воздушных беспилотных судов на территории Свердловской области №2205-УГ. Сделано этому потому, что на территории региона расположено большое число стратегически важных военных объектов и объектов, обеспечивающих безопасность гражданскому населению. В связи с этим в Екатеринбурге также запрещено использование квадрокоптеров и дронов в 2023 году.

Действовать запрет будет до снятия режима (уровня базовой готовности), введенным Указом Президента страны в 2022 году.

В Свердловской области пользоваться квадрокоптерами и дронами могут только представители власти и их подведомственные учреждения.

Также известно о том, что грозит тем, кто будет запускать квадрокоптеры или дроны в Екатеринбурге в 2023 году. По статье Кодекса административных правонарушений 11.4. РФ «Нарушения правил использования воздушного пространства», такое нарушение при условии, что оно не содержит уголовно наказуемого деяния, приведет к штрафу гражданина на сумму от 25 до 50 тысяч рублей, для должностного лица – от 100 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 250 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Если же запуск дрона влечет за собой и уголовно наказуемое действие, то обычному гражданину придется выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, должностному лицу – от 50 до 100 тысяч рублей, а фирме – от 300 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.