Почему на Среднем Урале отменили беспилотники и как накажут тех, кто нарушит запрет

Беспилотники активно разрабатывают и демонстрируют на выставках научных достижений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 мая глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о запрете использования воздушных беспилотных судов на территории Свердловской области №2205-УГ. Почему это произошло, что ждет тех, кто нарушит запрет, и как долго это будет действовать, расскажет «Комсомолка».

Почему в Екатеринбурге и Свердловской области запретили беспилотники в мае 2023 года

Согласно официальному документу, запрет был введен в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; охраны военных, важных государственных и специализированных объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи; объектов энергетики и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды региона.

Ранее беспилотники уже запретили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и ряде городов страны. Уральские депутаты просили также запретить беспилотные летательные аппараты на Среднем Урале. Главная причина в том, что в Свердловской области находятся важные для России военные и стратегические объекты.

Все ли беспилотники запретили в Свердловской области

В указе отмечено, кто и когда может использовать беспилотные аппараты на Среднем Урале.

Беспилотники могут использовать:

Воздушные беспилотные аппараты, используемые в установленном законодательством порядке территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

Беспилотники, используемые исполнительными органами государственной власти Свердловской области и их подведомственными учреждениями и организациями

Беспилотники, используемые органами местного самоуправления муниципальными образованиями Свердловской области

Беспилотники, используемые предприятиями и организациями по договору с перечисленными ранее организациями

Беспилотники, используемые предприятиями и организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, а также осуществляющими проектирование, изготовление и испытания беспилотных воздушных судов

Что будет при нарушении запрета на использование беспилотников в Свердловской области

Санкции обозначены в статье КоАП 11.4. РФ «Нарушения правил использования воздушного пространства». Максимальное наказание для граждан – 50 тысяч рублей, для фирмы – 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Когда в Свердловской области отменят запрет на использование беспилотников

В указе отмечено, что запрет действует до снятия режима (уровня базовой готовности), который был введен Указом Президента РФ от 19.10.2022 №757.