«Его можно было спасти!»: зоозащитники обвинили инспекторов по охране животного мира в смерти сбитого машиной лосенка

Неравнодушные жители региона развернули целую спасательную операцию. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

На Урале погиб лосенок, которого сутками ранее сбила машина. Неравнодушные жители региона развернули целую спасательную операцию, чтобы помочь раненому животному, к сожалению, из этого ничего не вышло. При ударе сохатый получил перелом ноги и ушибы ребер, из-за чего даже не мог подняться.

- Малышу меньше года. Люди по очереди дежурили возле него, поили и укрывали ветками от жары. Я узнала об этом из наших чатов помощи животным и отложила работу, чтобы тоже помочь, - рассказывала ранее читательница «КП-Екатеринбург» по имени Ольга.

При ударе сохатый получил перелом ноги и ушибы ребер. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

По ее словам, волонтеры дежурили возле лосенка целую ночь и искали способы, чтобы спасти его жизнь. Теперь уральцы винят в бездействии инспекторов областного департамента по охране животного мира.

- По закону решение может принять только департамент животного мира и трогать/лечить/проявлять инициативу самостоятельно – это уголовно наказуемо, поскольку дикое животное принадлежит государству. Поэтому люди ждали приезда представителя госорганов. Ждали около 12 часов. Он Приехал в 12:00, погрузил тело, увез и утилизировал, - добавляет Ольга.

При этом женщина заметила, что у них на руках нет никаких документов о фиксации смерти животного.

Уральцы винят в бездействии инспекторов областного департамента по охране животного мира. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

- На мои вопросы «куда повезете лосенка», инспектор федерального охотничьего надзора не отвечал. На четвертый раз сказал - в вольер. Какой - не ответил, - заметила женщина.

Оперативно получить комментарий инспектора областного департамента по охране животного мира не удалось.