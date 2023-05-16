«Лежал на обочине и не мог пошевелиться»: на Урале спасли сбитого машиной лосенка

Лосенка сбила машина. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

На Урале развернулась целая спасательная операция по борьбе за жизнь лосенка. Животное беспомощно лежало на обочине трассы из Дегтярска в Екатеринбург, когда его заметили местные жители.

- Его сбила машина вечером 15 мая. Из-за перелома правой ноги и ушиба ребер лосенок не мог пошевелиться, - рассказывает жительница Дегтярска Ольга. - Малышу меньше года. Люди по очереди дежурили возле него, поили и укрывали ветками от жары. Я узнала об этом из наших чатов помощи животным и отложила работу, чтобы тоже помочь.

У животного перелом правой конечности. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

Утром 16мая неравнодушные жители Дегтярска вызвали специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

- Около 12 утра к нам приехали сотрудник Федерального охотничьего надзора и ветеринар и увезли животное. Специалисты сказали, что лося можно спасти, нужно только найти нужного врача, который занимается дикими животными, а конкретно лосями. Дальнейшая судьба спасенного мне неизвестна. Но нужно обязательно отстоять его жизнь, - уточняет Ольга.

Местные жители по очереди дежурили возле него и прикрывали от жары ветками деревьев. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

В Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области «КП-Екатеринбург» посоветовали обратиться в Департамент информационной политики. На момент публикации ответ в ведомстве получить не удалось.

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