Мама семиклассника, пострадавшего от выстрела из страйкбольного пистолета на уроке физкультуры, рассказала об ухудшении зрения у сына

Инцидент случился в конце апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, в каком состоянии находится школьник, в которого на уроке физкультуры выстрелили из страйкбольного пистолета. Инцидент произошел еще 21 апреля в школе №175 Екатеринбурга. В пострадавшего ребенка стрелял его одноклассник.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» мама семиклассника рассказала, что претензий к школе у семьи нет. При этом, по ее словам, в СМИ попала не полная информация о случившимся конфликте, однако раскрывать подробности она не стала.

- В суд не планируем обращаться. Пока, скажем так, ребенок полноценно не видит, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама пострадавшего мальчика.

Известно, что учителя физкультуры привлекли к ответственности из-за нарушений в организации уроков. Как отметили в городском департаменте образования, стрелявший школьник принес в школу пистолет его родителей, который приобретался для игры.

Семикласснику, который серьезно травмировал глаз, помощь оказывала медицинский сотрудник школы, она же вызвала бригаду скорой помощи.

- В образовательной организации усилен контроль занятости обучающихся во время перемен, взят на особый контроль администрации вопрос качества проведения учебного процесса, - заявляли в департаменте.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что заявление по факту инцидента поступило в отдел полиции №5. Теперь сотрудники ПДН проводят проверку. Пострадавший мальчик направлен на судебно-медицинскую экспертизу, после которой примут процессуальное решение.

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