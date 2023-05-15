Как оказалось, владельцами пистолета являются родители стрелявшего мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школьник выстрелил в одноклассника из страйкбольного пистолета во время урока физкультуры. Инцидент произошел еще 21 апреля в школе № 175. Теперь обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Во время разбирательства стало понятно, что пострадавший семиклассник получил травму глаза, помощь ему оказывал медицинский работник учебного заведения, она же и вызвала бригаду скорой помощи.

- В результате проведенного служебного расследования были выявлены нарушения в организации проведения уроков физической культуры, учитель привлечен к ответственности, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

Помощь пострадавшему оказывал медицинский работник учебного заведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, владельцами пистолета являются родители стрелявшего мальчика, оружие приобреталось для игры.

- В образовательной организации в настоящее время усилен контроль занятости обучающихся во время перемен, взят на особый контроль администрации вопрос качества проведения учебного процесса, - добавили в департаменте.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что заявление по факту инцидента поступило в отдел полиции №5. Теперь сотрудники ПДН проводят проверку.

- Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. После установления степени тяжести вреда здоровью ребенка, будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.

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