Дегустатор пельменей и отпугиватель ворон: откуда берутся необычные вакансии

Жевать пельмени рад, а вот какой оклад? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Если вам казалось, что быть дегустатором в винных домах Европы - это работа мечты, то вы заблуждались. Настоящая работа мечты - это дегустатор пельменей на Урале. Такую вакансию недавно разместила местная птицефабрика. Условия заманчивые. Раз в два часа ты варишь и ешь пельмени, а тебе за это еще и платят - по 25 тысяч рублей каждый месяц.

Неужели такая вакансия действительно существует или это просто маркетинговый прием? «Комсомолка» задалась этим вопросом и обратилась к потенциальному работодателю.

КОНТРОЛЬ ЗА ТОЛЩИНОЙ ТЕСТА

На птицефабрике действительно искали дегустатора. Там расширяют производство пельменей. Поэтому нужен был человек, который бы регулярно проверял, насколько качественными они сходят с конвейерной линии. Работа серьезная. Легкомысленному поеданию пельмешек с майонезом тут не место.

Пару недель назад многих удивила вакансия «дегустатор пельменей». Оказалось на птицефабрике так искали сотрудника отдела качества Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дегустатор не просто говорит, вкусно ему или невкусно. Он контролирует толщину теста, время варки, не разваливаются ли пельмени, насколько упругий фарш, ярко ли выражен вкус, все ли в порядке со специями, - объясняют в пресс-службе птицефабрики.

Такую работу на предприятии делали и раньше - специалисты, отвечающие за качество. Просто сейчас в связи с расширением производства дегустатора решили выделить в отдельную должность. График работы - два через два. Официально. Подвоз до места работы (столовой). Помимо того что все пробуешь, имеется и бесплатный обед - если влезет, конечно. Обедать можно не пельменями.

К слову, если вы уже собирались откликнуться на заветную вакансию, не суетитесь. Было два свободных места, но они разлетелись как горячие пирожки, то есть пельмени.

Пельмени это не только мясо и тонкое тесто, но и вакансия для того, кто готов их дегустировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕС - НЕ МЕНЬШЕ 120 кг!

На самом деле интересной работы много, стоит только поусерднее изучить сайты вакансий.

К примеру, пару лет назад красноярский гольфклуб искал отпугивателя ворон. В буквальном смысле слова. Пернатые крали мячи, вот и понадобился отпугиватель. Зарплату предлагали от 35 до 50 тысяч рублей. Вакансию тогда заметили местные журналисты, написали заметки, и на должность заявилось больше двух тысяч человек.

Среди них был и выпускник Московского киноколледжа, который заявил, что всегда был неравнодушен к воронам. Другой кандидат называл себя шаманом и охотником. Еще один кадр хвалился богатым опытом: мол, уже в детстве гонял ворон и соседских кошек, когда гостил у бабушки. В итоге работодатель отобрал двух кандидатов. Победила девушка с собачкой, натасканной на ворон, и парень, у которого был квадрокоптер, чтобы преследовать пернатых в воздухе. Команда мечты!

Раньше ворон отпугивало пугало, теперь, вот, люди с образованием Фото: Иван МАКЕЕВ

А в Кемерове на полном серьезе была выставлена вакансия испытателя унитазов. Причем к соискателю предъявлялось строгое требование весить не меньше 120 кг. Работника искала компания, занимающаяся дизайном интерьеров. Уж слишком часто клиенты задавали вопрос, выдержит ли их подвесной унитаз. Испытатель унитазов, по сути, должен был стать актером для ролика, демонстрирующего, что сантехника готова к серьезным нагрузкам. Работа была разовой. А зарплату обещали по результатам собеседования.

Ну и вишенка на торте - совсем свежая вакансия из Екатеринбурга. Здесь требуется «профессиональный отдыхатель». Если более официально - тестировщик термальных курортов. То есть надо ходить на работу, чтобы отдыхать. Работодатель предупреждает, что график будет ненормированным. Работать/отдыхать придется пять дней в неделю. В рабочее время нужно посещать термальные курорты в Реже, Еткуле и на Уктусе, купаться в бассейне, заходить в бани и сауны, спа, массаж, а также дегустировать блюда в ресторанах. Обещают за такую тяжелую работу 70 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Ищем волка и фею, получаем продажника и уборщицу»

- Вакансии, которые называются необычно, но при этом предполагают рядовые функции, есть всегда, - объясняет руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. - Например, самая популярная история - это «волшебник продаж», «продавец мечты» или «фея чистоты». Они звучат необычно, но по факту «продавец мечты» - это риелтор, а «фея чистоты» - уборщица. Работодатели говорят, что часто это помогает закрыть вакансию быстрее, потому что она выделяется на фоне других.

Правда, рядом с необычным названием вакансии в скобочках лучше указывать, чем реально придется заниматься сотруднику. Иначе откликаться будут люди, которые на должность не подходят. К примеру, часто можно встретить вакансию «волк с Уолл-стрит» с пояснением: «менеджер по продажам».

- Подобный креатив делается не просто так, - говорит Андрей Селиков, руководитель проектов креативного агентства Unicorn digital media. - Например, таким способом компания может увеличить охват своего объявления за счет репостов в соцсетях и публикаций в СМИ, что в разы сократит затраты на платное размещение вакансии на специализированных площадках. Именно поэтому за такими необычными объявлениями, которые на первый взгляд кажутся шуткой, часто скрываются реальные вакансии с куда более скучным названием. А еще за счет широкого распространения можно решать задачи, связанные с закреплением названия бренда среди аудитории: решается маркетинговая задача по увеличению узнаваемости бренда, компании или торговой марки.

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