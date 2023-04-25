В Свердловской области появилась необычная вакансия дегустатора пельменей

Специалисту предлагают заработную плату от 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появилась необычная вакансия: птицефабрика из Рефтинского ищет дегустатора пельменей. Специалисту предлагают заработную плату от 25 тысяч рублей. Такое объявление разместили на портале HeadHunter.

- Любители уральских пельменей, есть уникальная возможность: есть пельмени и за это еще получать заработную плату, - говорит в объявлении работодатель.

Планируется, что дегустатор должен каждые два часа отбирать пробы замороженных пельменей с линии, варить их, оценивать качество и вкус. На птицефабрике обещают официальное трудоустройство, доставку корпоративным транспортом.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на специалистов по воинскому учету. Об этом свидетельствуют данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении редакции).