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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:33

В Свердловской области появилась необычная вакансия дегустатора пельменей

Специалисту предлагают заработную плату от 25 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисту предлагают заработную плату от 25 тысяч рублей

Специалисту предлагают заработную плату от 25 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появилась необычная вакансия: птицефабрика из Рефтинского ищет дегустатора пельменей. Специалисту предлагают заработную плату от 25 тысяч рублей. Такое объявление разместили на портале HeadHunter.

- Любители уральских пельменей, есть уникальная возможность: есть пельмени и за это еще получать заработную плату, - говорит в объявлении работодатель.

Планируется, что дегустатор должен каждые два часа отбирать пробы замороженных пельменей с линии, варить их, оценивать качество и вкус. На птицефабрике обещают официальное трудоустройство, доставку корпоративным транспортом.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на специалистов по воинскому учету. Об этом свидетельствуют данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении редакции).