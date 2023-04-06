В Екатеринбурге ищут специалистов по воинскому учету

Специалисты по воинскому учету в основном работают с документами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету. Об этом свидетельствуют данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении редакции).

По их данным в Свердловской области работодатели также активно ищут специалистов по воинскому учету. С января по март в регионе было открыто 16 вакансий. Сейчас только в Екатеринбурге сайт hh.ru по запросу выдает четыре вакансии. Также в городе работодатели ищут кадровиков, которые будут заниматься, в том числе воинским учетом.

В обязанности этих специалистов входит ведение воинского учета, работа с документами воинского учета в бумажном/электронном видах, подготовка документов для отправки, а также взаимодействие с контролирующими органами по бронированию и мобилизации.

Зарплаты варьируются от 25 тысяч до 55 тысяч рублей.

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