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Общество16 мая 2023 8:47

Начался сбор заявок на конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2023»

В честь 300-летния города финал пройдет в необычном формате
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Финал конкурса в честь 300-летия Екатеринбурга пройдет в Историческом сквере в открытом формате

Финал конкурса в честь 300-летия Екатеринбурга пройдет в Историческом сквере в открытом формате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал сбор заявок на традиционный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». В этом году по случаю 300-летия столицы Урала он пройдет в необычном формате.

- Занятия и съемки пройдут в новых красивых местах, а финал впервые будет открытым для всех желающих и состоится в Историческом сквере 17 августа, - рассказывают организаторы конкурса.

Критерии, по которым отбирают участниц, как всегда очень строгие. Подать заявку смогут жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Рост красавиц должен быть не менее 170 см. Отбор не смогут пройти девушки с татуировками и имеющие опыт съемок топлес или в нижнем белье.

Заполнить анкету можно на сайте мисс-екатеринбург.рф. до 26 июня включительно.

- Кастинг по итогам приема анкет состоится в начале июля. Девушкам, прошедшим отбор, предстоит полтора месяца занятий сценическим мастерством, речью, дефиле, участие в культурных и благотворительных акциях, фотосъемках, а также подготовка к финальному шоу, - рассказывают организаторы.

В этом году у жителей Екатеринбурга впервые появится возможность в режиме онлайн проголосовать за будущую королеву города прямо во время заключительного шоу.

Напомним, в прошлом году конкурс «Мисс Екатеринбург» отметил 25-летие. Корону на нем завоевала 20-летняя студентка РАНХиГС Татьяна Кузьмина. В интервью «КП-Екатеринбург» она раскрыла тайны закулисья и рассказала о соперничестве на конкурсе красоты.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ