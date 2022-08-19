«Мисс Екатеринбург-2022» Татьяна Кузьмина раскрыла тайны закулисья и соперничества на конкурсе красоты

Татьяна призналась, что на конкурсе ей сложно было находиться с другими участницами все время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали главную красавицу города. Новой «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя студентка РАНХиГС Татьяна Кузьмина. Татьяна учится на 4 курсе на факультете Государственного и муниципального управления. После победы красавица пришла на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM).

Корону победительнице надел глава города Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«РОДИТЕЛИ ЗА ТРОЙКИ НЕ РУГАЛИ»

- Татьяна, поздравляем с победой! Поделись первыми ощущениями. Что чувствуешь после финала?

- Радость. Пока еще непривычно, что ко мне столько внимания. Я впервые даю интервью.

- Город должен знать о своей главной красавице. Расскажи немного о себе.

- Я родилась в Чите в семье военнослужащих. Мой отец – подполковник, а мама – прапорщик. В Екатеринбурге я живу уже больше 10 лет. Здесь окончила школу, получаю высшее образование, здесь у меня семья и мои друзья.

- То, что ты из семьи военных, как-то помогло победить?

- Отчасти. Военные люди – очень стойкие и сдержанные, и в своих детях они стараются взрастить такие же качества. Родители не воспитывали меня в строгости, они очень добрые, но в то же время требовательные. Они не ругали меня за тройки в школе, но воспитывали так, что я сама стремилась хорошо учиться, и в итоге я окончила школу всего с двумя четверками.

Татьяну поддерживали семья и друзья. Фото: социальные сети

- Ты учишься в РАНХиГС на госслужащего, верно? А по стопам родителей не было желания пойти?

- Мой старший брат пошел по их стопам. Он учится в военном училище в другом городе. А я тоже выбрала профессию служащего, только не военнослужащего, а госслужащего (улыбается). Я учусь на факультете Государственного и муниципального управления. Перешла на четвертый курс. Я решила поступать сама. Мне показалось, что это очень серьезная профессия с большими перспективами.

- Кстати, молодой человек у тебя есть?

- Не встретила пока. Все впереди.

Победительница посвятила победу самой себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ ХВАТАЛО УЕДИНЕНИЯ»

- Давай теперь поговорим про сам конкурс. Почему все-таки решила подать заявку?

- Многие люди говорили мне, что у меня подходящий типаж, что нужно обязательно попробовать, и я подумала: «Если другие верят в меня, почему бы мне самой в себя не поверить». Решила рискнуть.

- У тебя был страх, перед тем как пойти на кастинг?

- У меня был страх публичных выступлений, взаимодействия с людьми, выстраивания коммуникаций. Но всему этому, как раз, учат на конкурсе. В этом и есть его суть. А я считаю, что самое главное – делать шаги на пути к преодолению своих страхов и комплексов. Если ты не делаешь шаг, то они так и останутся с тобой навсегда.

- Перед тем, как попасть в состав конкурсанток жюри проверяли ваши соцсети?

- Параметры всем известны. Они много лет не меняются. Это определенный рост, возраст, отсутствие татуировок, пирсинга. Соцсети мне не приходилось приводить в порядок. У меня нет никаких проблем с этим.

Новой «Мисс Екатеринбург» не пришлось худеть и удалять нежелательные фото для участия в конкурсе. Фото: социальные сети

- По поводу татуировок, как ты считаешь, это красиво? Сейчас конкурс уже закончился, не хочешь сделать себе?

- Я как-то никогда не хотела. Я знаю людей, которым это очень идет. Это действительно бывает очень красиво, интересно, с фантазией. Но себе я бы не рискнула сделать.

- Чего тебе больше всего не хватало во время подготовки к конкурсу?

- Не хватало сна и уединения. Я – интроверт, и мне было сложно находиться с утра и до вечера с другими участницами. У нас было постоянное взаимодействие. Мы все время проводили вместе: занимались, обедали и гуляли. Домой возвращались только поздно вечером, когда оставалось время только на сон.

Татьяна признается, что еще не привыкла к повышенному вниманию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А кому бы ты хотела посвятить победу?

- Самой себе. Я считаю, что не нужно никому ничего доказывать. Самое главное – доказать самой себе, на что ты способна.

- Желание покинуть конкурс возникало?

- Были всякие мысли. И уверенность пропадала. Я постоянно сравнивала себя и с самой собой, и с другими участницами. Но ничего больше. Никаких депрессий не было. Даже ни разу не плакала.

«БУДУ РАБОТАТЬ В МЭРИИ»

- Где можно встретить главную красавицу в городе?

- Я поддерживаю свою физическую форму в зале, занимаюсь йогой. А так, я – домосед (улыбается). С книжкой в руках и чаем посидеть дома – это мое.

За звание победительницы боролись 12 финалисток Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А какую последнюю книгу читала?

- Мне очень понравилась книга Владимира Набокова «Камера обскура». У него очень интересный кинематографический стиль описания. Читаешь, и сразу же картинки в голове всплывают.

- Сейчас у тебя будет заключен договор с конкурсом. По этому договору ты сможешь принимать участие в рекламных кампаниях или каких-то сторонних фотосессиях?

- Это все будет согласовываться с дирекцией. Если будут разрешать, то буду.

- Что тебе подарили на конкурсе?

- Мне подарили фотосессию с именитым фотографом Игорем Усенко и годовой абонемент в фитнесс-клуб.

Татьяна планирует связать свою судьбу с профессией госслужащей, но не исключает, что санет моделью Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У всех Мисс Екатеринбург судьба сложилась хорошо. Какие у тебя планы на будущее?

- Впереди четвертый курс, защита диплома и госэкзамены. Все мое внимание будет направлено на учебу. Я писала курсовую об антикоррупционной деятельности. Может быть, продолжу ее в дипломной работе. Но, естественно, я буду совмещать это с деятельностью «Мисс Екатеринбург».

Девушка любит посидеть дома с книгой и кружкой чая в руках. Фото: социальные сети

- Кем ты видишь себя видеть через пять-десять лет?

- Буквально перед подготовкой к конкурсу «Мисс Екатеринбург» я проходила практику в администрации Ленинского района. Но буду пробовать себя и в других местах, в администрации города, например. Сейчас у меня есть возможность увидеть много хороших примеров, понять, как и в чем задействованы вышестоящие люди. Было бы интересно попробовать себя в качестве помощницы мэра Алексея Орлова, например. А, может быть, моя судьба сложится совсем иначе: я стану фотомоделью и улечу в другую страну.

Сердце Татьяны пока свободно. Фото: социальные сети Фото: другой источник.

Мы также подготовили блиц-опрос, чтобы узнать новую «Мисс Екатеринбург» получше Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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