Главная красавица города - Татьяна Кузьмина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В финале 25-го юбилейного конкурса «Мисс Екатеринбург 2022» выбрали главную красавицу города. Победительницей стала 20-летняя Татьяна Кузьмина.

Объявил победительницу со сцены Teatro Veneziano глава города Алексей Орлов.

Татьяна Кузьмина поступила на 4 курс РАНХиГС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В финал конкурса вышло 12 участниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обладательницей приза зрительских симпатий стала Яна Фогель. Второй вице-мисс жюри признало Елизавету Дурнову, первой стала София Тюпа.

За звание главной красавицы города в этом году боролись 12 участниц. Все они прошли строгий кастинг, а в финальном дефиле показали, чему научились за полтора месяца подготовки конкурса.

Мисс зрительских симпатий - Яна Фогель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая вице-мисс Екатеринбург София Тюпа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мисс Екатеринбург Елизавета Дурнова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушки вышли на сцену в сверкающих платьях, прикрыв лица масками, а затем по очереди сняли их под приветственное слово. В этом году на конкурсе большое внимание было уделено теме стандартов красоты. Во время третьего конкурсного номера девушки шутили о изнурительных диетах, правильной осанке и уральском говоре.

Участницы высмеяли стандарты красоты в музыкальном конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытое финальное шоу конкурса в этом году прошло впервые после двухлетнего перерыва. Мероприятие состоялось в Покровском пассаже в шикарном зале Teatro Veneziano. Тема «Мисс Екатеринбург» в этом году – «Время не властно».

Впервые за всю историю конкурса в жюри не было мужчин. Задача оценить финалисток в этом году выпала 13 победительницам предыдущих лет. Именно они открыли мероприятие, первыми выйдя на подиум.

Мисс Екатеринбург выбрали накануне Дня города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с членами жюри в первом ряду также сидели директор конкурса Светлана Петракова и глава департамента образования Екатерина Сибирцева.

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