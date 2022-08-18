Главная красавица города - Татьяна Кузьмина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В финале 25-го юбилейного конкурса «Мисс Екатеринбург 2022» выбрали главную красавицу города. Победительницей стала 20-летняя Татьяна Кузьмина.
Объявил победительницу со сцены Teatro Veneziano глава города Алексей Орлов.
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В финал конкурса вышло 12 участниц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обладательницей приза зрительских симпатий стала Яна Фогель. Второй вице-мисс жюри признало Елизавету Дурнову, первой стала София Тюпа.
За звание главной красавицы города в этом году боролись 12 участниц. Все они прошли строгий кастинг, а в финальном дефиле показали, чему научились за полтора месяца подготовки конкурса.
Мисс зрительских симпатий - Яна Фогель
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первая вице-мисс Екатеринбург София Тюпа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вице-мисс Екатеринбург Елизавета Дурнова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Девушки вышли на сцену в сверкающих платьях, прикрыв лица масками, а затем по очереди сняли их под приветственное слово. В этом году на конкурсе большое внимание было уделено теме стандартов красоты. Во время третьего конкурсного номера девушки шутили о изнурительных диетах, правильной осанке и уральском говоре.
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Открытое финальное шоу конкурса в этом году прошло впервые после двухлетнего перерыва. Мероприятие состоялось в Покровском пассаже в шикарном зале Teatro Veneziano. Тема «Мисс Екатеринбург» в этом году – «Время не властно».
Впервые за всю историю конкурса в жюри не было мужчин. Задача оценить финалисток в этом году выпала 13 победительницам предыдущих лет. Именно они открыли мероприятие, первыми выйдя на подиум.
Мисс Екатеринбург выбрали накануне Дня города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вместе с членами жюри в первом ряду также сидели директор конкурса Светлана Петракова и глава департамента образования Екатерина Сибирцева.
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