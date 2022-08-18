На фото - победительница конкурса 2015 года Владислава Тарасова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался финал 25-го юбилейного конкурса «Мисс Екатеринбург 2022». Он проходит в Покровском пассаже в Teatro Veneziano. Ведущей вечера стала бессменный педагог конкурса Татьяна Терминова.

В этом году за звание главной красавицы города борются 12 участниц. Все они прошли строгий кастинг, а в финальном дефиле покажут, чему научились за полтора месяца подготовки конкурса. Выбор юбилейной двадцать пятой главной красавицы Екатеринбурга доверили самому звездному жюри – 13 победительницам прошлых лет. Именно они и открыли вечер, выйдя на подиум.

Открытое финальное шоу конкурса «Мисс Екатеринбург 2022» проходит впервые после двухлетнего перерыва. Тема этого года – «Время не властно».

Победительницу по давней традиции – церемонии передачи короны от победительницы «Мисс Екатеринбург» прошлого года коронует мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напоминаем, победительницей «Мисс Екатеринбург 2021» стала Виолетта Сараева. Ее имя объявили в День города на крыше «Пассажа».