Мисс Екатеринбург -2021 Виолетта Сараева: «Будь я депутатом, занялась бы проблемами благоустройства»

Виолетта Сараева приехала в Екатеринбурге из Кушвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14 августа, выбрали главную красавицу города. В этом году финал конкурса красоты «Мисс-Екатеринбург- 2021» из-за пандемии коронавируса снова прошел в онлайн-формате. Победительницу объявил во время прямой трансляции глава города Алексей Орлов. Новой «Мисс Екатеринбург» стала 19-летняя студентка Уральского института управления РАНХиГС, уроженка Кушвы, Виолетта Сараева. По уже сложившейся традиции красавица побывала в гостях на радио «Комсомольская правда».

УЧИТСЯ НА ГОССЛУЖАЩЕГО, ИГРАЕТ НА ФОРТЕПИАОНО

- Виолетта, мало кто про вас знает, расскажите о себе.

- Мне 19 лет, я студентка РАНХиГСА, перешла на третий курс. В свободное от учебы время люблю играть на фортепиано, занималась эстрадным и академическим вокалом. Сама я родом из города Кушвы.

- Получается, что вы будущий чиновник или депутат. Скажите, какие проблемы в Екатеринбурге с вашей точки зрения самые главные? Что могли бы отметить и как бы решили?

- На самом деле это очень обширная тема, потому что госслужащий работает в определенной сфере, где есть свои конкретные проблемы. Если рассуждать то, возможно, проблемы благоустройства. Нужно делать больше подземных паркингов и освобождать территорию для прогулок. Екатеринбург очень большой город, но здесь слишком много машин.

Первое интервью на радио Виолетта дала "Комсомольской правде" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если вам предложат место в администрации города или в областном правительстве, вы бы куда пошли, в какое министерство, ведомство?

- Я об этом еще не думала, у нас только со второго курса пошла более узкая направленность на нашу специальность, и пока какой-то конкретной деятельности я не выбрала.

- Зачем и для чего вы пошли на конкурс красоты? Вы всю жизнь об этом мечтали или это был внезапный порыв?

- Скорее это внезапный порыв, у меня никогда не было такой мечты. На конкурс я пошла, чтобы получить новые знания, умения, пообщаться с интересными людьми. Я знала, что здесь работает большая команда профессионалов. И как я сказала жюри, я считаю, что вся наша жизнь состоит из воспоминаний, и для меня было очень важно, чтобы у меня было воспоминание о «Мисс Екатеринбург».

- Вас готовили к сцене, но зрителей, как и в прошлом году на конкурсе не было. Вам было некомфортно или наоборот?

– Во многом было проще. Нашими зрителями были только самые близкие люди. Но мы много готовились и считаем, что все у нас получилось, мы действительно показали себя с лучшей стороны.

- Конкурс длился не два дня, это многодневная работа, вас учили ходить, говорить вы работали с психологом?

- Еще были фитнес, танцы, тяжелая физическая нагрузка, мы занимались с 9:00 до 18:00, иногда до 21:00 вечера. Участие в «Мисс Екатеринбург» дает возможность измениться в лучшую сторону. Мне очень помогли тренировки по дефиле. Пришлось упорно тренироваться, чтобы походка стала красивой и женственной. Кроме того, преподаватели помогли понять, какие есть проблемы речи. Мы также работали с психологом, верно. Благодаря им мы стали намного сильней, уверенней.

В финал конкурса вышли 15 красавиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НА КОНКУРСЕ Я НЕ ХУДЕЛА, А ТОЛСТЕЛА»

- Насколько удалось похудеть?

- Мне говорили, что нужно толстеть, поэтому я была в плюсе, по сравнению с другими девушками.

- Виолетта, должны ли бодипозитивные девушки участвовать в конкурсах наряду с такими стройными как вы?

- Я считаю, что каждый человек решает, что ему делать, это их выбор и их тело, у них тоже есть свои конкурсы. У нас конкурс со своей спецификой и задачами. Это не значит, что на наш конкурс приходят стройные девушки, которые умеют ходить и красиво говорить. Приходят девочки, которым есть к чему стремиться, многие похудели, стали намного лучше говорить, многие раскрепостились и почувствовали свое тело. «Мисс Екатеринбург» предполагает, что девушки ведут над собой работу.

- Что вам запрещено делать в течение года?

- В основном, это связано с рекламой. Остальное тайна.

- У вас проверяли отсутствие пирсинга и татуировок?

- Сам отбор мы проходили в купальниках, и у нас спрашивали об этом. Речь в основном шла о татуировках на открытых частях тела. Ты либо соответствуешь параметрам, либо нет.

-А вы не думали о карьере модели?

- Пока что не задумывалась, но если судьба подкинет какой-нибудь интересный шанс, проект, то возможно.

- Правда, что корона весит много килограммов?

- Нет, на самом деле, я ее даже не почувствовала. Она хранится в сейфе. Ее мне будут давать только во время проведения важных мероприятий.

- Виолетта, что вам досталось в качестве приза (Победительнице вручили годовую клубную карту фитнес-клуб и сертификат на художественную фотосессию – Прим. Ред.)?

- Не было как такового главного приза, но я не расстроилась, потому что пришла сюда не за призом и не за короной, приз – это что-то материальное, а после конкурса у меня остались воспоминаний, люди и эмоции. А это намного важнее победы и призов.

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