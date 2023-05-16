Романа Большакова арестовали до 12 июля Фото: соцсети

Уроженец Березовского Роман Большаков, обвиняемый в убийстве двухлетней дочки сожительницы, был очень позитивным и общительным в школьные годы. Так о нем отзываются одноклассники. По версии следствия, 13 мая парень закрыл малышке рот и нос ладонью, когда та начала громко плакать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего». Вечером 15 мая суд арестовал 24-летнего фигуранта.

- В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, несколько молекулярно-генетических.

Ранее родственники Дарьи рассказали, что девушка познакомилась с Романом четыре года назад, когда ей было лишь 16. Известно, что в начале 2021 года она родила дочку от другого мужчины. А уже через год начала жить с Большаковым. За последние месяцы пара сменила несколько съемных квартир, но в итоге приняла решение остаться в многоэтажке на Эльмаше.

- Роман довольно застенчивый молодой человек, никогда не отличался агрессией. В школе подвергался насмешкам, но реагировал на них спокойно. Всегда был очень позитивным, никогда не отказывался от проведения времени с одноклассникам. Мы часто проводили время у него дома, компанией ребят. Учился средне, особо не выделялся, заслуг как таковых я не замечал за время учебы. Дурных привычек не имел, влечений к плохим компаниям тоже, - рассказал «КП-Екатеринбург» бывший одноклассник задержанного.

Роман и Дарья познакомились четыре года назад Фото: соцсети

Мать убитой девочки отказалась комментировать случившееся. На момент публикации связаться с отцом ребенка не удалось.

Ранее мы рассказывали историю екатеринбуржца Константина Рыжкова. Зимой 2022 года его обвинили в избиении до смерти пятилетней падчерицы. Сам отчим утверждает, что девочка ударилась головой. Изначально суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Однако потом решение отменили и направили дело на новое рассмотрение.

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