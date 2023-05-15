«Из-за дочки не смогла окончить школу»: что известно о семье, где отчим задушил двухлетнюю малышку

Пара познакомилась четыре года назад. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге арестовали 24-летнего Романа Большакова. Его обвиняют в убийстве двухлетней дочки сожительницы Дарьи. По версии следствия, 13 мая парень задушил малышку, когда кроха, не переставая кричала. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего», Роману грозит срок вплоть до пожизненного.

- Когда девочка стала плакать, и обвиняемый не мог ее успокоить, он перекрыл ее дыхательные пути своей ладонью. Через непродолжительное время фигурант заметил, что ребёнок не подаёт признаков жизни, после чего он сообщил о случившемся в «скорую помощь», - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Романа задержали на месте преступления

По слова родственников 20-летней Дарьи, она познакомилась с Романом четыре года назад ещё будучи школьницей. В прошлом году пара стала жить вместе. После нескольких съемных квартир семья решила остаться жить в студии на Парниковой.

- Ей было 16, ему - 20. Мы не знали об их романе до прошлого года. Даша же родила девочку от другого мужчины. У них когда-то даже были проблемы. Она у него телефон крала, чтобы продать. Хотя уже на тот момент состояла на учете в ПДН, - рассказала «КП- Екатеринбург» родственница Дарьи.

В полиции отмечают, что официально Роман нигде не работал. Дарья же работает уборщицей в одной из коммерческих организаций и в качестве подработки торгует мороженым.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Даша из-за дочки не смогла окончить школу. Родила, потом пыталась доучиться в 10 и 11 классах. Но не вышло, так как приходилось постоянно с ребёнком сидеть. В субботу мы возвращались из ЦПКиО Маяковского. Даша позвонила Роме и попросила его приехать на метро в центр. Надо было подруге передать телефон. Он сказал, что приедет. Когда мы приехали, то его не было. А потом позвонили из полиции. Насколько мне известно, он не скрывался. А как все произошло пока не понятно, - пояснила сводная сестра Дарьи.

На момент публикации получить комментарий Дарьи не удалось. Девушка отказалась комментировать случившееся.