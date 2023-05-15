По итогам заседания его заключили под стражу до 12 июля 2023 года. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге арестовали 24-летнего молодого человека, который задушил двухлетнюю падчерицу из-за того, что не смог ее успокоить. Трагедия произошла 13 мая в жилой многоэтажке на улице на Парниковой. 21-летняя мать девочки в момент происшествия была на работе.

- Орджоникидзевский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СК России об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве малолетней девочки, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

21-летняя мать девочки в момент происшествия была на работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам заседания его заключили под стражу до 12 июля 2023 года. Расследование уголовного дела продолжается.

После случившегося полицейские опрашивали соседей. Но никто не смог внятно рассказать о девушке и ее сожителе Романе. Пара снимает квартиру не так давно.

Пара снимала квартиру в жилом доме не так давно. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- После 20:00 женщина из полиции делала поквартирный опрос. Девушка живет здесь около года. Сожитель ее - четыре месяца назад переехал. Квартира у них съемная. Двое детей, - рассказал «КП-Екатеринбург» сосед.

По словам другой соседки, в субботу она слышала плач ребенка из-за стены. Но не предала этому значения.

- Малышка плакала постоянно. Что же могло произойти?! Я постоянно думала об этом. Может, у нее болело что-то? - рассказала соседка.