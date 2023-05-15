Соседи рассказали о семье, где отчим задушил двухлетнюю девочку

Трагедия произошла вечером 13 мая в многоэтажке на Парниковой Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 24-летнего парня обвиняют в убийстве в убийстве двухлетней дочки сожительницы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла вечером 13 мая в многоэтажке на Парниковой.

- После 20:00 женщина из полиции делала поквартирный опрос. Девушка живет здесь около года. Сожитель ее - четыре месяца назад переехал. Квартира у них съемная. Двое детей, - рассказал «КП-Екатеринбург» сосед.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего», напомним, в тот день отчим остался с малышкой, когда 21-летняя мать ушла на работу.

- Когда девочка стала плакать, и обвиняемый не мог ее успокоить, он перекрыл ее дыхательные пути своей ладонью, - сообщили в Следственном комитете.