Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:36

Соседи рассказали о семье, где отчим задушил двухлетнюю девочку

Трагедия произошла на Эльмаше вечером 13 мая
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Трагедия произошла вечером 13 мая в многоэтажке на Парниковой

Трагедия произошла вечером 13 мая в многоэтажке на Парниковой

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 24-летнего парня обвиняют в убийстве в убийстве двухлетней дочки сожительницы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла вечером 13 мая в многоэтажке на Парниковой.

- После 20:00 женщина из полиции делала поквартирный опрос. Девушка живет здесь около года. Сожитель ее - четыре месяца назад переехал. Квартира у них съемная. Двое детей, - рассказал «КП-Екатеринбург» сосед.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего», напомним, в тот день отчим остался с малышкой, когда 21-летняя мать ушла на работу.

- Когда девочка стала плакать, и обвиняемый не мог ее успокоить, он перекрыл ее дыхательные пути своей ладонью, - сообщили в Следственном комитете.