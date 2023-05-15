Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 24-летний парень задушил двухлетнюю дочку сожительницы при попытке успокоить. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла в многоэтажке Орджоникидзевского района 13 мая. В тот день отчим остался с малышкой, когда 21-летняя мать ушла на работу.

- Когда девочка стала плакать и обвиняемый не мог ее успокоить, он перекрыл ее дыхательные пути своей ладонью, - сообщили в Следственном комитете. - Через непродолжительное время фигурант заметил, что ребёнок не подаёт признаков жизни, после чего он сообщил о случившемся в «скорую помощь».

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетней». Назначен ряд экспертиз. Ранее у отчима не было проблем с законом.

- В ходе опроса гражданин дал признательные показания и был передан для дальнейших следственных действий следователям Следственного комитета. Официально молодой человек нигде не работал. Мать малолетней трудится уборщицей в одной из коммерческих организаций и в качестве подработки торгует мороженым, - отметили в полиции Екатеринбурга.

Напомним, что на прошлой неделе Чкаловский суд вынес приговор 20-летней девушке, которая убила новорожденного в туалете больницы. Ей назначили минимальное наказание - два года ограничения свободы.

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