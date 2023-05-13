Родила в туалете: силовики раскрыли подробности убийства новорожденного в Екатеринбурге

Врачи увидели следы крови и вызвали полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики раскрыли подробности убийства новорожденного 20-летней девушкой в Екатеринбурге. ЧП произошло в феврале 2023 года в больнице №20.

- Она вызвала скорую помощь из-за болей в животе. находясь в больнице, отпросилась в туалет, где и родила ребенка. После чего жестоко расправилась с младенцем, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Врачи увидели следы крови и вызвали полицию. На женщину завели уголовное дело по статье 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Его расследовал следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СК Свердловской области.

- В ходе расследования сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначена и проведена судебная медицинская экспертиза тела умершего младенца- рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд.

Как ранее стало известно «КП-Екатеринбург», девушка выросла в многодетной семье и переехала на Урал из Нижнего Новгорода.

Женщина признала свою вину. Чкаловский суд Екатеринбурга приговорил ее к двум годам лишения свободы.