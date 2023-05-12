Девушка выросла в многодетной семье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летней южанки, которую обвиняют в убийстве новорожденного младенца. По данным картотеки, девушке грозит реальный срок по статье 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Как стало известно «КП-Екатеринбург», девушка выросла в многодетной семье и переехала на Урал из Нижнего Новгорода. Нам удалось связаться с родственниками обвиняемой, но на момент публикации они не ответили на вопросы корреспондента. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в Кировском районе грудничок скончался на 25-й день жизни. Трагедия произошла 5 февраля в многоэтажке на Шарташской. Позже выяснилось, что малыш умер от имеющегося заболевания.

- Вероятно, смерть не криминальная. Семья благополучная. Утром проснулись, а сын не дышит. Вызвали скорую помощь, но было уже поздно - рассказывал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.