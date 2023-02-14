По версии следствия, Рыжков забил девочку ремнем с металлической пряжкой Фото: Олег ГАЛИМОВ

Свердловский областной суд отменил приговор 30-летнему Константину Рыжкову, который был осужден на 8 лет и 6 месяцев по обвинению в избиении до смерти падчерицы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда. Уголовное дело вновь рассмотрит Ленинский районный суд, но уже в другом составе.

Девочка скончалась 28 января прошлого года в комнате общежития на улице Московской. По версии следствия, Рыжков забил 5-летнюю падчерицу ремнем из-за того, что ребенок мешал играть на компьютере. Несмотря на отмену обвинительного приговора, Константин останется под стражей еще на три месяца.

- Зная специфику работы Областного суда, было сложно надеяться на оправдательный приговор, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Олег Космарев. - При этом прокуратура добивалась ужесточения наказания.

Свою вину в избиении девочки Константин полностью отрицает. Ранее он признавался в любви к падчерице и рассказал свою версию событий.

- Она писалась по ночам, мы ее от этого лечили после того, как забрали из неблагополучной семьи Анастасии. Поднимали часа в три. Когда она проснулась, я играл на компьютере, переписывался с друзьями. Я сказал ей: «Солнышко, иди в туалет». А потом надел наушники и дальше сел играть. Затем услышал глухой удар сзади. Обернулся и увидел, как она лежит на полу с закатанными глазами. Моя единственная вина, что я не сразу вызвал скорую помощь. Я взял ее на руки, положил на кровать. Она пришла в себя и заснула, - рассказывал после приговора Константин Рыжков.

Напомним, что в конце прошлого года в квартире на улице Бажова обнаружили трупы троих детей. Обвинение в убийстве 6-месячной малышки и ее старших братьев предъявили 37-летней матери Екатерине Петровой.