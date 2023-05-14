Перед похолоданием в Екатеринбурге и области пройдут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 14 мая ожидается резкое похолодание. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- В воскресенье через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодная воздушная масса. Это приведет к заморозкам в ночь на понедельник, - рассказывает метеоролог.

По данным Уральского гидрометцентра, ночью 15 мая столбики термометра в регионе опустятся до -3. В Екатеринбурге и близлежащих территориях ожидается похолодание до нуля градусов.

При этом холодный фронт будет сопровождаться умеренным количеством осадков от двух до семи мм. Вдоль южной границы области возможны слабые грозы.

- Сильное похолодание продлится недолго. На предстоящей неделе в регионе вероятность заморозков будет сохраняться по ночам. Дневные температуры в Екатеринбурге и области в ближайшие дни (с 15 по 17 мая) будут превышать +20 градусов, - уточняют синоптики.

Ранее синоптики предупреждали о том, что на Свердловскую область надвигаются дожди.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru