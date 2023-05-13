В воскресенье утром атмосферный фронт достигнет Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Свердловскую область надвигаются дожди. Осадки ожидаются в регионе 13 и 14 мая.
- В северной части Свердловской области на холодном фронте пройдут дожди, от небольших до умеренных (2-5 мм), - рассказал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин. - Также небольшие осадки, связанные с циклоном над Южным Уралом возможны вдоль южной границы области.
Он также добавил, что в воскресенье утром атмосферный фронт достигнет Екатеринбурга. Днем, 14 мая в городе ожидается небольшой дождь.
По данным Уральского гидрометцентра, в отдельных районах региона 14 мая также возможна гроза. В ночное время столбики термометров покажут +4…+9 градусов, местами от 0 до -3 градусов. Днем потеплеет до +11…+16 градусов, местами ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду.
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