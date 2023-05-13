Сказали уехать из города: на Урале женщина пропала после звонка мошенников

Татьяна Новикова пропала 4 мая Фото: МО МВД России «Ревдинский»

В Ревде 12 мая завершились поиски руководителя музейного комплекса «Память» и супруги почетного гражданина города Сергея Новикова. 67-летняя Татьяна Новикова сама вернулась домой спустя больше недели после пропажи. Оказалось, что все это время она жила на съемной квартире в Первоуральске, где скрывалась после звонка мошенников.

- Незадолго до исчезновения ей поступил телефонный звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником банка и сообщил о сторонней попытке завладеть ее средствами, - рассказали в МО МВД России «Ревдинский». - В целях защиты средств от потери ей надлежало перевести их на «безопасный счет», а самой срочно уехать из города на время расследования, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Звонившие представились сначала сотрудниками банка, а затем сотрудниками правоохранительных органов. При этом они категорически запретили ей сообщать родственникам об их звонке и об отъезде якобы с целью конфиденциальности процесса расследования. Татьяна Новикова поверила злоумышленникам и не рассказала ничего даже мужу.

Пока женщина жила одна на съемной квартире звонки от мошенников не прекращались. Она перевела злоумышленникам сначала 700 тысяч рублей из личных сбережений, а затем взяла кредит на 500 тысяч рублей и также отправила их на указанные звонившими счета.

Татьяна Новикова уехала из города 4 мая. Она вышла из детского клуба «Ровесник» и пропала. Ее разыскивали родственники, сотрудники полиции и волонтеры. Сотовый телефон у женщины был с собой, но она не отвечала на все звонки и сообщения в мессенджере. С ее слов, она не знала, что ее ищет весь город.

В пятницу, 12 мая она все-таки вернулась домой в Ревду, несмотря на «предостережения» мошенников, так как ей нужно было на прием в больницу.

- Уже дома она поняла, что стала жертвой обмана со стороны злоумышленников и очень переживает о произошедшем, - рассказали в в МО МВД России «Ревдинский». - И она, и ее супруг Сергей Григорьевич, по их словам, неоднократно слышали о подобных случаях обмана, но это не помешало Татьяне Анатольевне поверить незнакомым людям.

В полиции в очередной раз просят не слушать незнакомцев, звонящих и представляющихся сотрудниками банка или правоохранительных органов, и проверять сообщаемую ими информацию. Также силовики просят предупредить своих пожилых родственников о подобных случаях мошенничества.