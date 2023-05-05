В Ревде пропала руководитель музейного комплекса «Память»

Фото: группа во «ВКонтакте» «ММО Ревдинский»

В Ревде пропала супруга почетного гражданина города Сергея Новикова, руководитель музейного комплекса «Память» 67-летняя Татьяна Новикова. Ее поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт».

- Заявление о пропаже жены поступило в дежурную часть ревдинского отдела полиции сегодня 5 мая в 04:25 часов от Новикова Сергея Григорьевича, - сообщается в группе во «ВКонтакте» «ММО Ревдинский». - По его словам, она вышла из детского клуба «Ровесник» вчера около 15 часов, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Татьяна Новикова в день пропажи была одета в серую куртку, голубые джинсы, бело-зеленые кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак. По данным волонтеров, женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы обладаете любой информацией о пропавшей женщине, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 5-15-68 или по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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