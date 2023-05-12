Правила безопасного секса

В Свердловской области в целом ситуация по ИППП благополучная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такие инфекции очень коварны, поскольку они часто протекает бессимптомно (особенно у женщин) и проявляются серьёзными осложнениями лишь спустя значительный период времени после заражения.

- Инфекции, передаваемые половым путём, сложно обнаружить, но их можно легко предупредить, - считает главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Свердловской области Татьяна Сырнева.

БОЛЕЗНИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

- Татьяна Анатольевна, какие половые инфекции сейчас наиболее распространены?

- Среди инфекций, передаваемых половым путëм (ИППП), в последние годы незначительно возросла заболеваемость сифилисом. Также распространены хламидиоз, гонококковая инфекция и трихомониаз. В последнее время чаще стали встречаться венерические бородавки, которые вызывает вирус папилломы человека.

В Свердловской области в целом ситуация по ИППП благополучная. Если в прошлом году мы наблюдали всплеск этих заболеваний, то сейчас ситуация стабилизировалась.

- Весной количество обращений к венерологам увеличивается?

- Мы таких тенденций не наблюдаем, к врачам с жалобами на ИППП обращаются в течение всего года. После летних отпусков мы наблюдаем небольшой рост гонококковой инфекции, мимолётные курортные романы способствуют распространению этого заболевания.

- Значит, в высказывании «все болезни от нервов, только сифилис от любви» есть доля правды?

- Это, конечно, только шутка. Венерические болезни и инфекции, передаваемые половым путём, врачи называют болезнями поведения. Основные распространители этих инфекций - мужчины и женщины, занимающиеся коммерческим сексом, потребители инъекционных наркотиков, заключённые и мигранты. Сейчас их ряды пополнили свингеры (свинг – это кратковременный обмен сексуальными партнëрами среди супружеских или устоявшихся пар) и секс-туристы. Но, конечно, болеют ИППП не только люди из этих групп, но и обычные люди, у которых был опыт незащищённого секса.

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

- Какие симптомы указывают на то, что надо обращаться к врачу-венерологу?

- ИППП не всегда имеют какие-либо признаки, часто они протекают без симптомов. При инфекциях нового поколения, таких как трихомониаз, гонококковая инфекции, могут появиться выделения, зуд, жжение, эрозии в области половых органов. При генитальном герпесе появляются пузырьки и язвочки, при вирусе папилломы человека – новообразования в виде бородавок.

Все эти симптомы являются поводом для обращения в поликлинику или кожно-венерологический диспансер. Надо добавить, что обратиться к врачу-венерологу можно конфиденциально и анонимно.

- Какие могут быть последствия половых инфекций?

- Последствия запущенных венерических заболеваний могут быть очень серьёзными. Например, вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки и рак полового члена, также могут быть различные неблагоприятные исходы беременности и родов – выкидыши, врождённые уродства, преждевременные роды, мëртворождение и т. д. Хламидиоз и микоплазмоз также вызывают врождённые инфекции плода.

Особенно серьёзные осложнения могут быть у нелечëного сифилиса – это инсульты, эпилептические припадки, атрофия зрительных и слуховых нервов с развитием глухоты и слепоты, тяжёлые когнитивные и психические расстройства и т. д.

- Как можно предупредить эти заболевания?

- Согласно статистике, каждый второй незащищëнный половой акт становится причиной заражения либо венерической, либо урогенитальной инфекцией. Поэтому основная профилактика – это использование барьерных средств защиты: мужских и женских презервативов, а также некоторых лекарственных средств. А вот от вируса папилломы человека есть вакцина. Такую прививку можно ставить девочкам и мальчикам с 9 лет. Ну а самое эффективное средство профилактики – это моногамные отношения со здоровым сексуальным партнёром.