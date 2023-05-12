Вернут жениха, научат говорить на языке птиц: как "инфоцыгане" делают миллионы из "воздуха"

В интернете предлагают множество различных марафонов и курсов Фото: Оксана ЗУЙКО

Недавнее задержание Елены Блиновской, автора марафонов желаний, вновь привлекло внимание к блогерам. Люди недоумевают: это какими же деньгами крутят интернет-деляги, если только налогов Блиновская недоплатила 918 миллионов рублей! На том фоне ранее пойманная за руку блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) кажется скромницей. Скрыла от налоговой «всего-то» 311 миллионов... Думаете, после этого блогеры попрятались? Как бы не так! Продолжают зарабатывать на самых фантастических услугах. «КП» изучила этот рынок.

ЧУДЕСА ОНЛАЙН

Инфоцыганство на слуху последние несколько лет. Все эти марафоны, коучинги, курсы особенно активно начали продавать во времена пандемии. Гуру всех мастей торгуют в соцсетях «воздухом» под видом сокровенных знаний, а на полученные деньги демонстрируют подписчикам шикарную жизнь. Мол, нарисуешь карту желаний, погадаешь на звезде или кошачьем хвосте, и все-то у тебя в жизни заколосится.

Елену Блиновскую, автора нашумевших марафонов желаний, подозревают в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На просторах интернета чудесных марафонов масса. К примеру, некто Ирина Чикунова обещает, что после ее обучения научишься... общаться с животными и распознавать ложь. Плати только по 3555 рублей в месяц. Судя по количеству подписчиков на YouTube (33 тысячи), курс пользуется популярностью.

- Уроки легкие. Вы будете в восторге! - пылко обещает по телефону менеджер Чикуновой.

А вот в Институте биосенсорной психологии в Санкт-Петербурге «учат» двигать предметы силой мысли. Дада! Речь о том самом телекинезе, который еще никому никогда не удавалось убедительно подтвердить. Научиться, что ли? Как раз надо новый диван затащить в квартиру...

- Этот курс у нас онлайн, - уточняет преподаватель Евгений Мусин. - Люди учатся вращать бумажную ленту в колбе. Этого будет достаточно, чтобы убедиться, что все работает. Телекинез - конечный результат, к которому человек приходит после освоения биосенсорной психологии. Курс стоит 12 тысяч рублей.

С помощью силы мысли можно вернуть и любимого. Такой курс предлагает автор собственной методики по восстановлению любовных отношений Елизавета Волкова. На ее YouTube-канале - 967 тысяч подписчиков. Послушаешь бесплатный ролик перед сном, и милый пойдет на примирение. Будешь слушать месяц - точно вернется. Не сработало? Значит, случай запущенный, надо докупить курс. Это 35 дней, пять этапов, 37 уроков... Курс стоит 23 900 рублей (и это по скидке)!

- Все экологично, не принесет вреда любимому, а рядом всегда будут наставники, - обещает помощница кудесницы Волковой.

И ведь что удивительно: сплошные положительные отзывы! Кто-то уверяет, что еще на середине ролика тот самый удравший любимый взял и позвонил. Да с такими талантами нашим доморощенным магам надо в Хогвардсе преподавать!

После марафона девушкам обещают восстановить гармоничные отношения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ПОИСКАХ ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИИИ

На красивые, почти гипнотические речи я и сама клюнула. Тот период жизни, я вспоминаю неохотно, ведь мне искренне казалось, что наступившая темная полоса никогда не окрасится в белый. С работой не клеилось: отказ шел за отказом. Денег катастрофически не хватало. А парень, который был симпатичен, упорно не обращал на меня внимания. В тот момент в окружении появилась знакомая, которая делала расклады таро.

- Я курс запускаю на прокачку женской энергии. Самооценку поднимешь, поймаешь дзен, все парни твои. Купишь? – как-то раз спросила она у меня. – Пять тысяч рублей.

Да, это не королева марафонов Елена Блиновская, но вроде «свои». Да и вдруг правда поможет? Свободных пяти тысяч рублей у меня тогда не было. Подруга пошла на встречу – «заплатишь частями, когда сможешь, я же по доброте душевной!» Вот я и ввязалась в авантюру, возлагая на курс большие надежды.

За эти деньги мне предоставили медитации, практики по прокачке самооценки, проработке образа отца, принятии «теневой стороны» (моя скрытая часть личности, которую я игнорирую). Чтобы не запутаться – инструкция, что, когда и как нужно делать. В качестве мотивации мне заранее озвучили результат: через месяц стану женственной, уверенной в себе и возвышенной натурой, у которой нет проблем и тревог.

После курса на повышение женской энергии обещают "быть в ресурсе" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«АЛЬФА-СОСТОЯНИЕ НА ПУСТОМ СТУЛЕ»

Каждый день мне в личные сообщения в Telegram присылали небольшую лекцию в текстовом виде. Например, что такое женская энергия, как притягивать мужское внимание и, чем опасны давние обиды. В конце каждой лекции были домашние задания. Одно из первых – написать письмо обиды. Вспомнила одного школьного задиру. На листке бумаги написала, что мне вообще-то обидно было, но я его прощаю. Письмо сожгла.

Еще одно задание - станцевать перед зеркалом в сексуальном наряде. Лекция гласила: такая практика повысит уверенность в себе. Признаюсь, в том же ночном клубе я стала представлять себя танцующей у зеркала с расческой в руке вместо микрофона, и стеснение прошло.

Были 15 дней осознанности: ходила босиком, гуляла в одиночестве. Но все это цветочки. Абсурд начался, когда потребовалось войти в альфа-состояние, чтобы тело уснуло, а мозг нет. Еще одна задачка - представлять, что из моего тела выходят солнечные лучи. Пришлось делать из квартиры место силы: наставлять свечи, зеркала и заговорчески шептать собственному телу, что оно идеально. Трудно. Кажется, что это уже клиника. Но я все равно делала.

Еще одно задание – использовать технику пустого стула (в психологии такая и в самом деле есть). Я сижу на одном стуле, а на втором представляю кого-то, с кем давно хочу выяснить отношения. Я вошла в раж: кричала, будто привидение на стуле и правда все усвоит, а потом извинялась.

Технику "пустой стул" действительно применяют в психологии Фото: Рамиль ГАЛИ

К середине курса пришло понимание, что все эти удивительные практики легко находятся в Сети, бесплатно. Мотивация продолжать – уже потраченные деньги. Сама себя успокаивала тем, что «способы по отдельности не работают, а тут вроде как система».

Месяц закончился, курс тоже. Пять тысяч, хоть и частями, но выплачены. Медитации помогли расслабиться, прогулки тоже пошли на пользу. Но чуда не случилось: парень к моим ногам так и не упал, воплощением женственности я не стала.

ТАК СОВПАЛИ ЗВЕЗДЫ…

Глядя на волшебные марафоны и безумные курсы, поневоле думаешь: откуда столько восторженных отзывов? Конечно, за деньги можно заказать хвалебные комментарии. Но многие отклики, похоже, реальные!

Вот пример. На просторах запрещенной в РФ соцсети есть несколько аккаунтов, владельцы которых предлагают заранее спрограммировать желаемый пол малыша. Каждый автор предлагает свою методику и обучение. Стоит услуга от 300 до 400 рублей. Положительных отзывов полно: «планировали двоих мальчиков, врачи сказали про двойню», «год назад планировали девочку, а сегодня нашей принцессе уже годик».

- Если к этому делу подходить научно, то это невозможно. Есть самые разные календари, по которым можно высчитывать удачные дни по фазам луны, цикла, но это работает только на везении. Такие случайности могут совпадать с тем, что хотят будущие родители, но научно это никак не доказано, - говорит врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог в Центре семейной медицины Александра Заруднева. - Люди, которые предлагают такие услуги, действуют на уровне разговоров и народных примет. Например, считается, если пара мечтает о девочке, то им рекомендуют жить половой жизнью до овуляции, но это «бабка надвое сказала».

Реальный отзыв о рождении загаданных близнецов после работы с автором услуги. Фото: соцсети

- Увы, люди часто путают «после» и «потому что», - растолковывает мне психолог Алексей Королев. - Нарочно возьмем самый дурацкий пример. Предположим, от женщины ушел муж. И какой-то гуру в интернете советует: чтобы муж вернулся, надо каждый вечер скакать по квартире верхом на швабре и громко петь «Интернационал». Допустим, женщина верит - скачет, поет. И... муж возвращается. Так часто бывает: человека, бросившего семью, тянет назад. Он вспоминает то хорошее, что было, чувствует вину, осознает ошибки и хочет начать все заново. Так что помогло? Прыжки на швабре? «Интернационал»? Нет. Но такая женщина вполне может решить: я пела и скакала, и поэтому любимый вернулся... Но муж - это конкретно. Чаще интернет-гуру предлагают вещи более абстрактные - «женская энергия», «дзен», «притягательность». Каким прибором это проверить? Допустим, вам кажется, что сегодня все мужчины смотрят на вас с особенным интересом и загадочно улыбаются. Ага, моя притягательность повысилась! А на самом деле вы просто идете из поликлиники и забыли снять бахилы...

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРАТИМ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВЕРИМ

Психологи объясняют положительные отзывы проще. Во-первых, самовнушение. Ты заплатил, а значит, хочешь результат.

- Чем дороже мы что-то покупаем, тем сильнее это любим, тем сильнее верим, - считает психолог Ирина Тебенева. - Чтобы избежать обесценивания своего продукта, некоторые психотерапевты специально назначают цену за свою консультацию так, чтобы клиент ощутил трату. Платная лекция будет намного эффективнее бесплатной.

Второй момент – это состояние эйфории от полученного эффекта. Даже независимо от того, что это случайность.

- Различные краткосрочные курсы, в которых даются психологические техники, работают на восторге, - добавляет психолог Ирина Савран. – Эти курсы не опасны, но они не способны изменить глубинные установки человека. Все техники известные, мы, психологи, ими пользуемся, и я это называю «шоу-программа», потому что истинные, настоящие изменения происходят не при выполнении техник и домашних заданий, а в результате определенной системы.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А есть ли все-таки польза?

Ирина ТЕБЕНЕВА, психолог:

- Ответ - есть. На курсах есть дедлайны, сроки выполнения заданий, есть кураторы, есть общение. Они будут работать, когда складываются сразу несколько обстоятельств. Например, человек понимает, чего он хочет, ставит реальные цели, а не просто «стану миллиардером, потому что в голову ударило». Находясь в системе марафона, его как бы подтолкнут к осуществлению мечты.

Карикатура на тему "инфоцыганства" Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОМПЕТЕНТНО

«Инфоцыганство» - религия с образом богини

Ирина САВРАН, психолог:

- У каждого человека есть архаичное, мистическое мышление. Это когда мы по-детски верим в добрых волшебников. Если у человека все в порядке, то это мышление находится глубоко в бессознательном. Но, когда случаются проблемы: на работе, в личной жизни - психика не справляется. И тогда даже взрослый человек с высшим образованием впадает в некий психологический регресс, делает шаг назад. «Инфоцыганство» своего рода - религия с образом некой богини, волшебницы, какой себя позиционировала та же Блиновская. То есть людям очень хочется впасть в детство – «всемогущая мать просто обо мне заботиться, а я ничего не буду делать». Люди именно с такой позицией чаще всего и обращаются к всевозможным менторам.

Популярность марафонов стимулирует и современный информационный фон. Постоянные демонстрации в соцсетях красивой жизни, навязывают идею, что в этом и кроется истинное счастье. А это сбивает ценностный прицел: люди нацелены на результат, а не на процесс. Поэтому ведутся на такие провокации, забывая о том, что «без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

КОНКРЕТНО

Как не нарваться на мошенников? Советы дают психологи и полицейские.

Не заключайте сомнительных сделок, особенно через Интернет и с незнакомыми людьми. Убедитесь в надежности поставщика услуг. Товары и услуги стоят дешево? Это должно насторожить. Такими методами пользуются аферисты.

Перед сеансом попросите документы об образовании. Любой клиент имеет на это право. В идеале это будет диплом государственного образца, а вот сертификат об окончании курсов неизвестной академии, длинною в 10 дней – не ваш вариант.

Спросите, проходил ли ваш коуч психотерапию сам. Специалист сам должен побывать в кресле пациента: все травмы проработаны и есть методика. Если вам говорят, что ваш учитель сам себя исцелил и осознал, как поступать в жизни верно – уходим.

Ни один специалист никогда не станет раздавать направо и налево советы и обещания. Это может навредить. Квалифицированный психолог не имеет на это право. Громкие обещания, что за пару занятий все проблемы испаряться – явный признак «инфоцыгантства». Психотерапия – это длительный процесс

Мошенничество – проблема на грани гражданского и уголовного права. Если вы перечислили деньги за услугу, но ее не получили, то вам в полицию. А если услугу получили, но ожиданий не оправдали, то вам уже в суд.