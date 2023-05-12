SHAMAN раскрыл, чем компенсирует нехватку общения с восьмилетней дочкой

SHAMAN считает важным разговаривать с дочкой на серьезные темы Фото: Алексей БУЛАТОВ

SHAMAN поделился секретами воспитания восьмилетней дочки Вари. Автор и исполнитель хитов «Встанем» и «Я русский» признался в интервью «КП-Екатеринбург», что из-за постоянных съемок и гастролей редко видится с ребенком от первого брака. Варя живет с мамой в Новомосковске, откуда родом певец. Несмотря на это, артист знает, чем компенсировать нехватку общения.

- К сожалению, особенность профессии такая, что нужно все и везде успеть, а с родными приходится общаться, как теперь модно говорить, «на удаленке». Конечно, скучаю и при встрече балую, чтобы компенсировать недостающее внимание — и развлечения, и сладкая вата… Но мы общаемся с ней и на серьезные темы, - рассказывает Ярослав Дронов.

SHAMAN относится к восьмилетней дочке, как к личности, и всегда при встрече задает ей важные вопросы.

Ярослав готов поддерживать дочку во всем. Фото: из архива артиста

- Каждый раз спрашиваю: «Кем ты себя видишь? Кем хочешь стать, когда вырастешь?». Считаю, что об этом важно спрашивать у детей как можно раньше. Варюша пока определяется и пробует себя во многом: играет на фортепиано, поет, рисует, занимается танцами. Важно, чтобы она могла попробовать реализовать себя в разных направлениях и сама выбрала что-то по душе. А я поддержу ее во всем, чтобы она ни выбрала, - делится артист.

Варя всего один раз была на концерте своего папы, но пришла в восторг от увиденного.

- Я даже спрашивать ничего не стал — просто почувствовал, что дочь мною гордится, - улыбается артист.

Напомним, в Екатеринбурге SHAMAN выступил на праздничном концерте в честь Дня Победы, организованном Фондом святой Екатерины. Перед выступлением певец провел генеральную репетицию, на которую вышел в футболке с фотографией своего прадеда.

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