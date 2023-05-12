Смог из-за сильных лесных пожаров наблюдается в столице Урала с 9 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается борьба с огнем. После майских праздников казалось, что стихия отступила, ведь общее число пожаров в регионе сократилось. Однако победить возгорания оказалось не так просто.

На себе это прочувствовали не только жители отдаленных уголков Свердловской области, но и екатеринбуржцы. Ведь смог из-за сильных лесных пожаров наблюдается в столице Урала с 9 мая. По данным МЧС, он продержится еще несколько дней.

11 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что ситуация с лесными пожарами в регионе продолжает оставаться тяжелой.

- На борьбу с огнем брошены все возможные силы и средства. Сегодня я запросил дополнительную федеральную авиацию. Больше половины пожаров, к счастью, уже локализованы, - отметил Евгений Куйвашев.

По данным на 11 мая в регионе было зафиксировано 59 природных пожаров. В борьбе с ними задействованы более 4100 человек и 570 единиц техники.

Сейчас основные силы пожарных брошены на тушение пожаров в Режевском, Артемовском, Тулугымском, Березовском и Верхнепышминском городских округах.

Вечером 11 мая стало известно о том, что пожар в поселке Первомайский, где ранее загорелись склады с порохом, ликвидирован. Об этом у себя на странице во «Вконтакте» сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов. Он добавил, что на месте сейчас находятся сотрудники МЧС, которые ведут окарауливание.

В этом году сезон лесных пожаров на Урале начался довольно рано - в конце апреля. В связи с этим в соцетях начали распространяться страшилки о том, что разгул стихии якобы связан с работой вражеских диверсантов. На это обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев. Он назвал подобные слухи чушью.

- Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода, - заявил губернатор.

В МЧС добавили, что в настоящий момент угроза распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также на объекты экономики отсутствует. К счастью, погибших в результате разгула стихии в Свердловской области нет.