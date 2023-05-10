С каждым днем огонь отвоевывает все большую территорию Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС России сообщает о том, что 10 мая 2023 года снята угроза населенным пунктам Свердловской области, которая сохранялась из-за лесных пожаров.

Сейчас в регионе над тушением огня работает авиационная техника, включая самолет Бе-200 ЧС, вертолет МИ-8, самолет ИЛ-76 МЧС России. За сутки авиация совершила 98 сбросов воды, взятой из местных водоемов. Всего на тушении лесных пожаров в Свердловской области принимают участие 4 700 человек и 790 единиц техники.

Тысячи добровольцев ведут борьбу с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на Среднем Урале по состоянию на вечер 10 мая 2023 года действует 62 пожара, 20 из которых локализованы (это 23 тысячи гектаров). Еще 20 пожаров локализовали на территории в 4,6 гектаров.

Огонь удалось остановить на подходе к Асбесту, Верхней Пышме и Ревде. В Слободо-Туринском районе огонь взяли в кольцо на площади в 2,4 тысячи гектаров. За сутки в Свердловской области лес загорелся еще в 12 местах, охватив площадь в 27,2 тысячи гектаров. Общая площадь природных пожаров в Свердловской области составила 105 тысяч гектаров.

Лес на Урале в этом году горит с апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличивается примерно на 30 га. В выходные сотрудники Господнадзора возбудили 24 уголовных дела за грубое нарушение особого противопожарного режима. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в МЧС по региону.

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