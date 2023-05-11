Свердловскую область накрыл смог из-за лесных пожаров

По данным МЧС, смог не рассеется еще несколько дней
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Свердловскую область 11 мая накрыл смог из-за лесных пожаров. По данным МЧС, дым не рассеется еще несколько дней.
- В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области 11, 12 и 13 мая велика вероятность образования смога, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели рекомендуют жителям региона отказаться от длительных прогулок, чаще проводить влажную уборку, не открывать окна в помещениях или завешивать их мокрой марлей.
Также следует употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение и избегать употребления спиртных напитков.
При сильном недомогании необходимо обращаться к врачу.
По данным ФКУ «Авиалесоохрана» на 10 мая в Свердловской области действует 55 пожаров на землях лесного фонда, общая площадь которых 99 998 га.
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