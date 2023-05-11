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Общество11 мая 2023 3:32

Свердловскую область накрыл смог из-за лесных пожаров

Спасатели рекомендуют жителям региона отказаться от длительных прогулок
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
По данным МЧС, смог не рассеется еще несколько дней

По данным МЧС, смог не рассеется еще несколько дней

Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

Свердловскую область 11 мая накрыл смог из-за лесных пожаров. По данным МЧС, дым не рассеется еще несколько дней.

- В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области 11, 12 и 13 мая велика вероятность образования смога, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют жителям региона отказаться от длительных прогулок, чаще проводить влажную уборку, не открывать окна в помещениях или завешивать их мокрой марлей.

Также следует употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение и избегать употребления спиртных напитков.

При сильном недомогании необходимо обращаться к врачу.

По данным ФКУ «Авиалесоохрана» на 10 мая в Свердловской области действует 55 пожаров на землях лесного фонда, общая площадь которых 99 998 га.

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