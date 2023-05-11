Нижний Тагил хорошо известен в России. Среди брендов - выставка вооружений, УВЗ, Госпиталь Тетюхина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил – второй по размеру город в Свердловской области. В 2022 году он с размахом отметил 300-летний юбилей. Город основан в 1722 году при Петре I. Нижний Тагил появился благодаря династии уральских заводчиков Демидовых. Мы расскажем, когда в 2023 году тагильчане будут отмечать День города и какие мероприятия в честь праздника запланированы.

День города-2023 в Нижнем Тагиле: программа мероприятий

В уставе населенного пункта закреплен алгоритм выявления даты, когда Нижний Тагил отмечает День города. Дата плавающая и определяется вторым воскресением августа.

В 2023 году День города в Нижнем Тагиле будут отмечать 13 августа.

Точное расписание мероприятий еще не подготовлено. Однако каждый год по традиции в Нижнем Тагиле праздник отмечают несколько дней.

В этот период проходят спортивные соревнования, к примеру, парусные регаты, состязания по мотоспорту, сеанс одновременной игры в шахматы или велопробег.

На улицах города и в культурных учреждениях представители мэрии и творческие коллективы организуют концерты и спектакли, а также различные развлекательные акции для жителей города, к примеру, фестиваль фейерверков.

Большой блок празднования относится к детскому досугу. После капитального ремонта летом 2023 года к празднику будут открыт Городской дворец детского и юношеского творчества, на базе которого тагильчане проведут яркие мероприятия для всей семьи. В честь Нижнего Тагила отдельную концертную программу готовят детские музыкальные школы и школы искусств.

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