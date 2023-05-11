В тушении пожаров задействована авиация. Фото: Све.рф

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами, свирепствовавшими в регионе в майские праздники. Пик разгула стихии пришелся на понедельник, 8 мая. В тот день, по данным МЧС, в регионе было зафиксировано 67 природных пожаров. Для их тушения было привлечено 4125 человек и 658 единиц техники. Из-за непростой ситуации с пожарами власти были вынуждены ввести режим ЧС в 16 округах и муниципалитетах, а губернатор Евгений Куйвашев запросил федеральной помощи. Для ликвидации лесных пожаров привлекалась не только авиация МЧС, но и Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны.

Ситуация усугублялась и за счет отсутствия дождей, которые бы могли помочь в борьбе с природными пожарами.

9 мая смог дошел и до Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 мая смог от сильных лесных пожаров дошел и до столицы Урала. С раннего утра запах гари ощущался во всех районах Екатеринбурга, а видимость на улицах города была словно при плотном тумане. Впрочем, уже к обеду смог рассеялся и на празднование Дня Победы смог не повлиял.

К утру 10 мая ситуация улучшилась. По данным МЧС, в этот день в Свердловской области было зафиксировано 57 природных пожаров.

- За прошедшие сутки огнеборцами локализованы 20 природных возгораний и 20 ликвидированы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации природных пожаров составляет более 4800 человек и 790 единиц техники.

В МЧС добавили, что сейчас основные силы пожарных задействованы в селе Мостовском под Верхней Пышмой, поселках Солнечный и Ключевской Березовского городского округа, а также в поселке Буланаш Артемовского городского округа. Кроме того, напряженная ситуация в связи с природными пожарами сохраняется в Белоярском, Невьянском, Талицком и Тугулымском городских округах. Там для ликвидации очагов огня задействована авиация.

Вечером 10 мая в МЧС России сообщили, что в Свердловской области угроза в связи с лесными пожарами для населенных пунктов снята.

- За прошедшие сутки авиационной группировкой было совершено 98 сбросов воды. Всего задействованы в ликвидации природных пожаров более 4800 человек и 790 единиц техники, - уточнили в МЧС.

Стоит отметить, что в праздничные дни из-за лесных пожаров в Свердловской области сотрудники Государственного пожарного надзора возбудили 24 уголовных дела.

Напомним, на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф. Для граждан он может составить до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц до двух миллионов.