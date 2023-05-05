«Еле дышал»: во время пожара на складах на Елизавете спасли кота

Усатый черного цвета сам выполз навстречу людям. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге во время мощного пожара, который вспыхнул на складах в районе Елизавета, пожарные спасли кота, который едва не задохнулся в задымленном помещении. Усатый черного цвета сам выполз навстречу людям.

- Пострадавших на пожаре нет, но есть спасенный. Он еле дышал. Огнеборцы облили кота водой и вынесли в безопасную зону, подальше от дыма. Животное успокоили, отряхнули от сажи и пепла и передали неравнодушной гражданке, изъявившей желание забрать кота себе, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, пламя распространилось на площади в четыре тысячи квадратных метров, пожарным удалось полностью справиться с огнем только к 18:30 по местному времени.

Хвостатого передали неравнодушной гражданке, изъявившей желание забрать кота. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее стало известно, что волонтеры из Серова спасли двух кошечек и одного кота с пепелища после пожаров в Сосьве. Напомним, что в поселке мощный пожар произошел 26 апреля, огонь уничтожил около сотни домов.

По версии следствия, возгорание началось с местной пилорамы.

Животные, как и их хозяева, тоже пытались спастись от огня. Хвостатые разбежались по поселку, а затем вернулись в места, где когда-то был их дом. Но сейчас там лишь пепелище. Хозяева животных были вынуждены уехать из поселка, охваченного огнем. Поэтому многие животные оказались бездомными.

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