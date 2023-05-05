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НовостиОбщество5 мая 2023 13:07

В Екатеринбурге пожарные локализовали пожар, вспыхнувший на складах Елизавета

Площадь возгорания составила четыре тысячи «квадратов»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В 16:07 по местному времени огнеборцы локализовали пожар

В 16:07 по местному времени огнеборцы локализовали пожар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожарные локализовали пожар, вспыхнувший на складах Елизавета, на площади в четыре тысяч квадратных метров.

- В 16:07 по местному времени огнеборцы локализовали пожар. Специалисты принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что прокуратура заинтересовалась мощным пожаром, который вспыхнул на складах в районе Елизавета. Огонь охватил территорию площадью четыре тысячи квадратов. В ведомстве проведут проверку по факту инцидента.

Возгорание возникло днем 5 мая в промзоне в границах улиц Бисертская и Базальтовая.