В 16:07 по местному времени огнеборцы локализовали пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожарные локализовали пожар, вспыхнувший на складах Елизавета, на площади в четыре тысяч квадратных метров.

- В 16:07 по местному времени огнеборцы локализовали пожар. Специалисты принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что прокуратура заинтересовалась мощным пожаром, который вспыхнул на складах в районе Елизавета. Огонь охватил территорию площадью четыре тысячи квадратов. В ведомстве проведут проверку по факту инцидента.

Возгорание возникло днем 5 мая в промзоне в границах улиц Бисертская и Базальтовая.