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НовостиОбщество5 мая 2023 12:22

Прокуратура заинтересовалась мощным пожаром на складах в районе Елизавета

В ведомстве проведут проверку по факту инцидента
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возгорание возникло днем 5 мая в промзоне в границах улиц Бисертская и Базальтовая

Возгорание возникло днем 5 мая в промзоне в границах улиц Бисертская и Базальтовая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура заинтересовалась мощным пожаром, который вспыхнул на складах в районе Елизавета. Огонь охватил территорию площадью четыре тысячи квадратов. В ведомстве проведут проверку по факту инцидента.

Возгорание возникло днем 5 мая в промзоне в границах улиц Бисертская и Базальтовая.

- По поручению прокурора Чкаловского района Игоря Корелова на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники прокуратуры района, в том числе заместитель прокурора района Эльдар Ганбаров для координации действий правоохранительных органов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В настоящее время устанавливаются причины и источник возгорания. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры района.