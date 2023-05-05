«Надышались дымом и обожгли лапки»: волонтеры спасли кошек, которых нашли на пепелище после пожара в Сосьве

Фото: предоставила Инна Обухова

Волонтеры из Серова спасли двух кошечек и одного кота с пепелища после пожаров в Сосьве. Напомним, что в поселке мощный пожар произошел 26 апреля, огонь уничтожил около сотни домов.

По версии следствия, возгорание началось с местной пилорамы.

Животные, как и их хозяева, тоже пытались спастись от огня. Хвостатые разбежались по поселку, а затем вернулись в места, где когда-то был их дом. Но сейчас там лишь пепелище. Хозяева животных были вынуждены уехать из поселка, охваченного огнем. Поэтому многие животные оказались бездомными.

Кота Васю после лечения заберут владельцы. Фото: предоставила Инна Обухова

На помощь им пришли волонтеры, например, из серовской передержки для животных «Дом добра».

Первых двух кошек с запустелой территории волонтеры спасли еще 28 апреля.

- Мы получили вызов из Сосьвы и сразу нашли такси, чтобы привезти к нам кошечек. Они бежали по пепелищу, дышали едким дымом. У одной лапы были так обожжены, что она не могла на них встать и ходить. Вторая спасенная кошка с опаленной шерстью, оказалась беременной. У нее серьезно пострадала мордочка. Спасаем их, как можем – ставим капельницы, обезболиваем. Лечим эти страшные ожоги и надеемся на скорейшее выздоровление наших подопечных, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Инна Обухова.

Из-за обожженных лап кошки не могут передвигаться. Фото: предоставила Инна Обухова

На следующий день волонтеры также на такси забрали из Сосьвы еще двух мурлык. По словам зоозащитников, кот по кличке Вася пострадал сильнее всего, у него обгорела мордашка. Пушистик с большими усилиями смог открыть глаза.

- Нам нужно детское мясное питание, чтобы накормить их. Также требуются одноразовые пеленки. Все животные в стрессе, им назначены успокаивающие капли. Васеньку после лечения заберут хозяева домой. У него опалена голова, глаза едва-едва начинают открываться. Мы также пытались спасти еще одного питомца, но он не выжил, - продолжает зоозащитница.

Из-за ожогов животные пока с трудом едят и пьют. Фото: предоставила Инна Обухова

Некоторые уральцы откликнулись на просьбу о помощи и подключились к сбору на реабилитацию выживших кошек. Если вы желаете помочь волонтерам, то можете обратиться в группу передержки.

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