Как в Екатеринбурге попасть в детский сад рядом с домом в 2023 году

Попасть в детский садик могут малыши от 1 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинается комплектация детских садов на 2023-2024 год. Место в детском саду получат малыши от 1 года, 1,5 лет, 2 лет и 3 лет, по предварительным оценкам – до 22 тысяч человек по всему городу. Начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования департамента образования мэрии Екатеринбурга Наталья Ведерникова рассказала, как подать документы в детсад в Екатеринбурге и что нужно делать, чтобы получить в Екатеринбурге место рядом с домом в 2023 году.

Как занять очередь в детский сад в Екатеринбурге в 2023 году

- Дополнительно никаких документов подавать не нужно, если только в семье ничего не изменилось в части льготного предоставления места. Например, в прошлом году было два ребенка, в этом году их уже трое. И тогда родители уже имеют право на первоочередное устройство в детский сад ребенка как многодетная семья, - сообщает Наталья Ведерникова.

Для того чтобы получить место в детском саду в Екатеринбурге, родителям нужно только подать заявление на учет желающих получить место в детском саду. При этом многие это заявление и так уже подали такое заявление в свободном графике.

Дело в том, что Заявление можно подать сразу после рождения ребёнка и оформления основных его документов. Учет в Екатеринбурге ведут муниципальные органы управления образованием.

Заявление можно подать онлайн на Госуслугах или лично в отделе управления образованием местной администрации.

Как подать заявление на учет желающих получить место в детском саду Екатеринбурга в 2023 году

Оформить документ верно помогут специалисты управления образования. Также подробная и понятная инструкция доступна пользователям Госуслуг при оформлении бланка заявления.

В заявлении обязательно нужно указать:

Дату, когда вы хотите отдать ребенка в садик

Предпочтения по направленности группы и режима пребывания в детсаде

Номера садиков, которые вы хотели бы посещать.

Как проверить очередь в детский сад в Екатеринбурге в 2023 году:

Очередь в детский сад Екатеринбурга можно отследить на портале Госуслуг, а также в личном кабинете на сайте Администрации города Екатеринбурга.

Распределение в детский сад 2023 в Екатеринбурге

Распределение в детские сады Екатеринбурга проходит по следующей схеме:

Дети с внеочередным правом на зачисление, братья или сёстры которых посещают тот же детский сад

Дети с внеочередным правом на зачисление

Дети с первоочередным правом на зачисление, братья или сёстры которых посещают тот же детский сад

Дети с первоочередным правом на зачисление

Дети без льгот, братья или сёстры которых посещают тот же детский сад

Дети без льгот

Внеочередным правом на зачисление, например, обладают дети судей и сотрудников Следственного комитета

Первоочередным правом на зачисление, например, обладают дети военнослужащих и многодетных родителей

Преимущественное право на зачисление есть у детей, братья и сестры которых уже ходят в выбранный детский сад. Дети должны быть из одной семьи и проживать вместе.

Как попасть в детский сад рядом с домом по распределению в Екатеринбурге в 2023 году

Подробно описала процедуру формирования списка детей Наталья Ведерникова. По ее словам, при формировании списка детей учетная карточка ребенка попадает в первую очередь в детсад по адресу проживания ребенка. Такие детские сады определены для каждого дома в Екатеринбурге. Если в этом детском саду есть свободное место, то ребенок автоматически получает направление.

Если же места нет, то далее учетная карточка попадает в желаемые детские сады, которые при подаче заявления указали родители.

Стоит знать, что в учетной карточке после подачи заявления четко фиксируют микрорайоны, которые родители просят не рассматривать при распределении их ребенка в дошкольное учреждение. Зная это, родители могут заранее отсечь все неподходящие и карточка будет «крутиться» внутри выбранной территории.

Но если такого ограничения во время оформления учетной карточки не задали, система сама начнет поиск подходящего, по ее мнению, сада. А именно – система будут анализировать места в детсадах административного района, постоянно удаляясь от дома ребенка. Как только свободное место будет найдено, карточка ребенка окажется в выбранном детском садике.

- Это не катастрофа. У нас ежегодно 10 процентов, примерно 2 тысячи родителей, недовольны распределением. Тогда они обращаются с заявлениями на смену детского сада, - говорит Наталья Ведерникова.

Как найти детский сад по адресу проживания в Екатеринбурге в 2023 году

Полный список постановлений с 2015 по 2023 год размещен на официальном портале Екатеринбург.рф. Необходимо найти адрес проживания. Рядом с номером дома будет указан номер детского сада. В отличие от списка школ, это всегда только одно дошкольное учреждение.

Как узнать, получил ли ребенок место в детском саду в Екатеринбурге в 2023 году

Если родители подавали заявление через портал Госуслуг, направление придет в личный кабинет на портале.

Если родители подавали заявление через управление образования, с вами свяжутся по телефону специалисты управления и сообщат о том, что на имя ребенка готово направление в детский сад, уточнят его номер и адрес, а также список документов, которые нужно будет принести в дошкольное учреждение.

Как поменять детский сад в Екатеринбурге в 2023 году

Если вы еще не оформлены в детский сад, то можно подать заявление на смену дошкольного учреждения.

Если вы получили путевку, оформили ребенка, то нужно оформить заявление о переводе в другой детский сад. Сделать это можно через личный кабинет на официальном портале Екатеринбург. РФ, в управлении образования по месту жительства или в МФЦ.