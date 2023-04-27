Отец мальчика служит в Росгвардии Фото: администрация Екатеринбурга

Мальчик, подвергшийся нападению из-за буквы Z на шапке, разработал проект «Спецоперация на Украине». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Теперь в рамках проекта школьникам будет рассказываться правдивая история Украины и Донбасса.

- Ребенок гордится папой и носит головной убор с буквой Z, которая стала отличительным знаком российский военных на СВО и означает «За победу». Именно головной убор и привлек внимание неадекватного мужчины, - сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Инцидент произошел днем 21 апреля на улице Волгоградской. По словам Александра Неустроева, он накричал на 11-летнего школьника так как вспылил после ссоры с сыном. Через три дня уральца задержали на даче, для этого СК привлек силы ОМОНа.

Александр Неустроев принес извинения семье мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство». Александру грозит до пяти лет лишения свободы.