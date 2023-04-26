Когда запланировала генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Екатеринбурге и по каким улицам пройдет техника

Заключительная ночная и генеральная репетиции повторяют все то, что будет происходить на площади 1905 года в День Победы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парад Победы в Екатеринбурге – одно из самых зрелищных мероприятий региона каждый год. К сожалению, нередко попасть на хорошие места зрителю Парада Победы именно 9 мая бывает очень сложно. Поэтому многие горожане пользуются репетициями Парада Победы как возможностью полностью увидеть красочное действо. Генеральная репетиция точь-в-точь повторяет грядущий военный смотр и поэтому многие интересуется, когда репетиция начнется и где можно ее увидеть.
Согласно опубликованным сведениям, последняя ночная репетиция запланирована в ночь с 5 на 6 мая. Она запланирована с 19:00 5 мая до 4:00 6 мая.
Генеральная репетиция состоится ранним утром 7 мая. Она начнется в 5:00 и продлится до 12:00.
Когда будет закрыта парковка на генеральную репетицию Парада Победы к 9 Мая в Екатеринбурге в 2023 году
Нельзя будет оставлять свои автомобили на парковке на площади 1905 года:
с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая – на заключительную ночную репетицию Парада Победы в Екатеринбурге.
с 05:00 до 12:00 7 мая – на генеральную репетицию Парада Победы в Екатеринбурге в 2023 году.
Когда и какие улицы будут перекрыты для автомобилей на заключительную ночную репетицию Парада Победы к 9 Мая в Екатеринбурге в 2023 году
С 19:00 5 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты улицы и запрещена на них парковка:
улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;
улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;
улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;
улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;
улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
пандусы транспортной развязки на улице Московской.
Когда и какие улицы будут перекрыты для автомобилей на генеральную репетицию Парада Победы к 9 Мая в Екатеринбурге в 2023 году
С 5:00 7 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты улицы и запрещена на них парковка:
улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;
улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;
улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;
улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;
улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
пандусы транспортной развязки на улице Московской.
Автомобильное движение перекроют с 05:00 до 12:00 7 мая по следующим улицам:
по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;
по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;
по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
Удобнее всего разместиться на площади 1905 года. Именно там находится конечная точка парада. Но, как и в сам парад в День Победы, эти места зрители стараются занять в первую очередь.
Поэтому комфортнее будет наблюдать за движением парадных расчетов и военной техники на Плотинке, у Дома Севастьянова, на площади Труда и у Главпочтамта города. Все эти точки находятся близко к центру и военные уже настроены на эффектное появление перед трибунами.
Также военную технику можно увидеть, расположившись на обочине автодороги по проспекту Ленина.