«С вас 600 тысяч»: сестрам-близняшкам с прогнившими после стоматолога челюстями выставили счет за срочную операцию

Елена Ворошнина (слева) и Наталья Бронникова около четырех тел лечились в одной стоматологической клинике, и теперь им нужна срочная операция. Фото: из архива героинь

Недавно мы рассказывали о жительнице Екатеринбурга Елене Ворошниной, у которой после приема у стоматолога прогнила челюсть. В 2019 году женщина поставила себе имплант в стоматологической клинике «Трисмайл», после чего у нее начала гноиться десна. По словам Елены, врач разводил руками и говорил, что ее здоровью ничего не угрожает, советуя мази и платные чистки зуб. Только спустя четыре года женщина все же пошла к другому специалисту и узнала, что ей нужна срочная операция, так как гнить начала еще и челюсть.

- Я понимаю, что здесь и моя вина есть, что я так затянула. Но ведь врачи тоже заверяли, что лечение, предлагаемое ими, поможет. Я поверила. Но верхняя десна опухала и болела все сильнее. Все это время, пока я ходила на плановые чистки, стоматологи не предлагали никаких решений проблемы. За эти четыре года я впустую отдала на лечение зубов около 200 тысяч рублей, - рассказывает женщина.

Елена Ворошнина намерена взыскать с клиники деньги, которые, по ее мнению, были потрачены впустую . Фото: из архива

Вместе с юристом Юлией Липинской жительница Екатеринбурга дважды обращалась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. После чего он взял дело на контроль. 6 апреля в Следственном отделе по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Когда женщина обратилась к юристу, выяснилось, что на клинику жалуется не одна она. В такой же ситуации оказалась ее сестра-близнец Наталья Бронникова. Именно она посоветовала Елене стоматологию, в которой также ставила импланты в 2018 году. До недавнего времени сестры не обсуждали проблемы с зубами, но сейчас выяснилось, что им обеим нужна срочная операция.

Обеим сестрам нужна срочная операция, иначе челюсть может разрушиться полностью. (На фото челюсть Елены). Фото: из архива

- Когда сестра сходила на рентген в другую клинику и рассказала мне обо всем, я тоже решила, - поясняет Наталья.

По словам Юлии Липинской, в Екатеринбурге врачи отказались проводить операцию, хотя предупредили о том, что ее необходимо провести как можно скорее, иначе последствия могут быть необратимы нести угрозу для жизни обеих женщин.

- Вместе мы отправились в одну из клиник Санкт-Петербурга. Там женщинам выставили счет. На двоих на срочные операции им понадобится около 600 тысяч. И это только сами операции, - рассказывает юрист.

24 апреля в Следственном комитете возбудили второе уголовное дело по показаниям Натальи также по статье 238 УК РФ.

СК возбудил уголовное дело по случаям обеих сестер. Фото: из архива

- В настоящее время статистика пострадавших говорит сама за себя. Обе потерпевших сейчас вынуждены обращаться за помощью в Санкт-Петербург, за свой счет. Не смотря на то, что стоматологической клинике известно о возбуждении дела, они не предприняли ни одной попытки, чтобы хоть как-то загладить вред перед пострадавшими. В настоящее время мы готовим вопросы для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая расставит все точки над «И». Также нами направлены коллективные жалобы в прокуратуру и Росприроднадзор, чтобы проверили деятельность данной организации, - добавляет Юлия Липинская.

Напомним, «КП-Екатеринбург» направила запрос на имя главного врача в клинику «Трисмайл». На момент публикации получить ответ не удалось.

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