У жительницы Екатеринбурга после приема у стоматолога начала гнить челюсть

Елене нужна срочная операция, и она намерена взыскать с клиники деньги, которые, по ее мнению, были потрачены впустую. Фото: из архива героини публикации

Жительница Екатеринбурга Елена Ворошнина уже несколько лет страдает из-за проблем с зубами. Женщина поставила себе имплант, после которого у нее начала гнить десна. По ее подсчетам, на лечение она потратила около 200 тысяч рублей. По совету врачей она делала чистки зубов, использовала мази, но становилось только хуже. Теперь Елене нужна срочная операция, и она намерена взыскать с клиники деньги, которые, по ее мнению, были потрачены впустую.

«ВСЕ У ВАС БУДЕТ ХОРОШО»

Елена поставила импланты на верхнюю челюсть в одной из стоматологических клиник Екатеринбурга еще 2019 году. После этого, как она уверяет, десна под имплантом воспалилась и стала гноиться.

- Так как мне неудобно было ездить в ту клинику, где я ставила импланты, обратилась в другую. Мне делали чистки, пытались лечить. Но в конечном итоге было решено убрать имплант. Проблемы стали уходить - челюсть не воспалялась, нагноения не было, - рассказывает женщина. - После этого я решила снова поставить имплант. В нескольких клиниках мне сказали, что этого делать нельзя, но в клинике «Трисмайл» меня заверили, что все будет хорошо. Я обратилась туда в августе 2019 года. Мне удалили имплант и поставили на его место новый.

Из-за проблем с деснами женщине с каждым годом становилось только хуже. Фото: из архива героини публикации

Через некоторое время десна воспалилась снова.

- Сначала были небольшие гнойные выделения, но каждый день я просыпалась с горечью во рту, а когда говорила об этом врачу, он отвечал: «Вы, главное, полощите рот хлоргексидином и мажьте десну противовоспалительной мазью, и все будет хорошо». Я все это делала, но воспаление не проходило, - уверяет Елена. – Через пару месяцев мне в той же клинике установили мост на верхнюю челюсть, чтобы закрепить имплант. Еще примерно через полгода он зашатался. Мне его сняли, подкрутили расшатавшийся имплант и закрутили мост снова, при этом врач не сказал, что у меня там внутри что-то не так.

«ВАМ СРОЧНО НУЖНА ОПЕРАЦИЯ!»

Елена уверяет, что постоянно чувствовала ухудшения. К горечи по утрам и неприятному запаху изо рта добавились обильные гнойные выделения и сильная боль. При этом на протяжении четырех лет она наблюдалась у одного и того же стоматолога.

По подсчетам Елены, на лечение она потратила около 200 тысяч рублей. Фото: из архива героини публикации

- Верхняя десна воспалена и опухла. Все это время, пока я ходила на плановые чистки, стоматологи не предлагали никаких решений проблемы. За эти четыре года я впустую отдала на лечение зубов около 200 тысяч рублей, - рассказывает Елена.

И только 13 марта 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в другую клинику и узнала, что ее здоровью грозит опасность.

- Почему я раньше не пошла к другим специалистам, сама не знаю. Все тянула, думала, что советы предыдущих врачей помогут. В другой клинике меня сразу отправили на рентген. Посмотрев мои снимки, врач ужаснулась, взяла меня за руку и сказала: «Срочно на операцию». Оказалось, что гноиться начала уже сама челюсть. Правда, хирург этой клиники сказал, что не возьмется за меня, так как слишком сложная предстоит операция, - говорит женщина.

Когда женщине сделали рентген челюсти, оказалось, что ей нужна срочная операция. Фото: из архива героини публикации

Сейчас Елена ищет хирурга, который ей поможет, а также хочет, чтобы клиника «Трисмайл» выплатила ей компенсацию. Она уже обратилась за помощью к юристу.

- Я усматриваю в действиях клиники состав преступления по части первой статьи 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директор клиники, понимая, что нельзя устанавливать импланты, поставил, а когда она приходила с последствиями, продолжал тянуть деньги с учетом того, что у нее начала гноиться челюсть. Мы планируем обратиться в Следственный комитет с заявлением по данному факту. Также сначала с досудебной претензией обратимся в клинику, далее непосредственно в суд. Параллельно я буду добиваться того, чтобы женщине оказали медицинскую помощь, буду обращаться к хирургам, которые смогут принять меры, - поясняет юрист Юлия Липинская.

«КП-Екатеринбург» направила запрос на имя главного врача в клинику «Трисмайл». На момент публикации получить ответ не удалось.

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