Адская боль и синяки: в Екатеринбурге модели изуродовали лицо уколами «красоты»

На лице Дарьи появились гематомы наутро после процедуры. Фото: из архива Дарьи Бакиной

Уральская модель Дарья Бакина поставила уколы «красоты», но в качестве результата получила изуродованное лицо. Процедуру девушка сделала 16 февраля – поставила жидкие бионити на лоб. А уже наутро проснулась от дикой боли. Подойдя к зеркалу, Дарья увидела страшную картину – ее лицо было в фиолетовых пятнах.

«ОТМИРАЛИ ТКАНИ»

К косметологу Ольге В. 41-летняя Дарья Бакина обратилась не в первый раз.

- Она – частник, приезжала прямо ко мне в офис, чтобы сделать процедуру. До этого она и мне, и моим коллегам уже делала процедуры, хотя они были настолько легкими, что ошибиться там было практически невозможно. Но доверие к ней до этого случая было, - рассказывает Дарья.

На лице у Дарьи образовались внутренние гемотомы. Фото: из архива Дарьи Бакиной

По словам женщины, вечером после процедуры у нее немного покраснело лицо, но она не придала этому значение, а наутро счет шел буквально на минуты, чтобы не остаться инвалидом на всю жизнь.

- Оказалось, что косметолог поставила мне в два раза больше препарата, чем допустимо для моего узкого лба. В результате мне передавило артерию и появились внутренние гематомы. У меня началось отмирание тканей, - говорит Дарья.

Женщина сразу же обратилась в больницу, где ее следующие три дня спасали уколами и капельницами.

- В больнице мне ставили препараты, налаживающие кровообращение сосудов. Врачи объясняли, что если этого не делать, на лице появятся пузыри, а потом коросты, - продолжает Дарья.

У Дарьи была повреждена артерия. Фото: из архива Дарьи Бакиной

«НЕ ЗАПЛАТИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОПАЛА»

В то же утро Дарья сообщила обо всем косметологу.

- Сначала она сказала, что оплатит мне половину стоимости за лечение. Первые три дня так и делала. Синяки стали проходить, но сосуды по-прежнему были повреждены. Мне необходимо было продолжить лечение. Мы вместе с косметологом купили лекарство. Процедуру назначили на 23 февраля, но утром того же дня Ольга отправила мне сообщение с номером своего юриста и перестала отвечать на сообщения. Я просила хотя бы отправить лекарство с курьером, но она прочитала эти сообщения и пропала, - рассказывает женщина.

Дарья испытала сильнейший стресс, думая, что навсегда останется инвалидом. из архива Дарьи Бакиной

При этом, по словам Дарьи, косметолог стала отрицать вину за произошедшее.

- Она утверждала, что поставила мне нужное количество препарата, но я видела, сколько там его было. Ни с чего со мной бы такой ужас не случился бы. Я позвонила юристу Ольги, но он сказал обращаться в суд. Я обязательно докажу, что я права. Я бы хотела, чтобы все знали о том, что к этой женщине нельзя обращаться ни в коем случае, - заключает Дарья.

Редакции «КП-Екатеринбург» удалось дозвониться до Ольги В., но она отказалась от комментариев.

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