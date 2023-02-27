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Общество27 февраля 2023 12:29

Адская боль и синяки: в Екатеринбурге модели изуродовали лицо уколами «красоты»

Модель из Екатеринбурга обвинила косметолога в том, что он изуродовал ее лицо
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На лице Дарьи появились гематомы наутро после процедуры. Фото: из архива Дарьи Бакиной

На лице Дарьи появились гематомы наутро после процедуры. Фото: из архива Дарьи Бакиной

Уральская модель Дарья Бакина поставила уколы «красоты», но в качестве результата получила изуродованное лицо. Процедуру девушка сделала 16 февраля – поставила жидкие бионити на лоб. А уже наутро проснулась от дикой боли. Подойдя к зеркалу, Дарья увидела страшную картину – ее лицо было в фиолетовых пятнах.

«ОТМИРАЛИ ТКАНИ»

К косметологу Ольге В. 41-летняя Дарья Бакина обратилась не в первый раз.

- Она – частник, приезжала прямо ко мне в офис, чтобы сделать процедуру. До этого она и мне, и моим коллегам уже делала процедуры, хотя они были настолько легкими, что ошибиться там было практически невозможно. Но доверие к ней до этого случая было, - рассказывает Дарья.

На лице у Дарьи образовались внутренние гемотомы. Фото: из архива Дарьи Бакиной

На лице у Дарьи образовались внутренние гемотомы. Фото: из архива Дарьи Бакиной

По словам женщины, вечером после процедуры у нее немного покраснело лицо, но она не придала этому значение, а наутро счет шел буквально на минуты, чтобы не остаться инвалидом на всю жизнь.

- Оказалось, что косметолог поставила мне в два раза больше препарата, чем допустимо для моего узкого лба. В результате мне передавило артерию и появились внутренние гематомы. У меня началось отмирание тканей, - говорит Дарья.

Женщина сразу же обратилась в больницу, где ее следующие три дня спасали уколами и капельницами.

- В больнице мне ставили препараты, налаживающие кровообращение сосудов. Врачи объясняли, что если этого не делать, на лице появятся пузыри, а потом коросты, - продолжает Дарья.

У Дарьи была повреждена артерия. Фото: из архива Дарьи Бакиной

У Дарьи была повреждена артерия. Фото: из архива Дарьи Бакиной

«НЕ ЗАПЛАТИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОПАЛА»

В то же утро Дарья сообщила обо всем косметологу.

- Сначала она сказала, что оплатит мне половину стоимости за лечение. Первые три дня так и делала. Синяки стали проходить, но сосуды по-прежнему были повреждены. Мне необходимо было продолжить лечение. Мы вместе с косметологом купили лекарство. Процедуру назначили на 23 февраля, но утром того же дня Ольга отправила мне сообщение с номером своего юриста и перестала отвечать на сообщения. Я просила хотя бы отправить лекарство с курьером, но она прочитала эти сообщения и пропала, - рассказывает женщина.

Дарья испытала сильнейший стресс, думая, что навсегда останется инвалидом. из архива Дарьи Бакиной

Дарья испытала сильнейший стресс, думая, что навсегда останется инвалидом. из архива Дарьи Бакиной

При этом, по словам Дарьи, косметолог стала отрицать вину за произошедшее.

- Она утверждала, что поставила мне нужное количество препарата, но я видела, сколько там его было. Ни с чего со мной бы такой ужас не случился бы. Я позвонила юристу Ольги, но он сказал обращаться в суд. Я обязательно докажу, что я права. Я бы хотела, чтобы все знали о том, что к этой женщине нельзя обращаться ни в коем случае, - заключает Дарья.

Редакции «КП-Екатеринбург» удалось дозвониться до Ольги В., но она отказалась от комментариев.

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