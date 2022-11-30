Отсутствие медицинского образования у косметолога – распространенное явление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инъекционная косметология – бескрайнее поле экспериментов с внешностью. Красавицы хотят ровный носик, пухлые губки… Но деньги на такие удовольствия есть не у каждой. Вот и приходиться выбирать то, что подешевле. В итоге, вместо желаемой красоты пациентки получают асимметрию губ, отеки и даже анафилактический шок. Врач-косметолог из Екатеринбурга на условиях анонимности рассказала, какими хитростями пользуются в косметологии, чтобы нажиться на неопытных клиентах.

ПСЕВДОКОСМЕТОЛОГИ

Меня зовут Анжела (имя изменено – Прим.Ред.), мне 39 лет. По образованию я акушер-гинеколог. В инъекционную косметологию пришла в 2005 году. Прошла повышение квалификации и переподготовку, а также курсы косметологов. За время своей работы успела посмотреть, как коллеги работают в клиниках и частных кабинетах.

Санитарные нормы нарушаются как в клиниках, так и в частных кабинетах косметологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хочу сказать, что о порядочности клиники не говорит яркое название, даже прайс и фотографии в портфолио. На словах все будет прекрасно: многолетний опыт, довольные пациенты, лучшие специалисты. А по факту, в клинике также могут работать псевдокосметологи.

Например, в Екатеринбурге в одной из клиник проходил мастер-класс от ученицы бывшего курьера Емельяна Брауде (настоящее имя Ян Силис – Прим. Ред.). В 2019-м был целый выпуск таких горе-косметологов. Их ключевой принцип – наличие медицинского образования неважно. Техники этих косметологов обычно называются «ТП», «Лисьи глазки», «Щечки-яблочки», «Углы Джоли» и стали хэштегом-маркером. По ним можно догадаться, что перед вами ученик именно этой школы. Они фотошопят свои работы в профилях соцсетей. А если клиент после процедуры остается недоволен результатом, то его отправляют в бан.

Директоры клиник нарочно просят принимать пациентов на оборудовании, которое почти вышло из строя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из моих коллег помогала пациентке, получившей увечья от учеников Брауде. У девушки были неравномерно наполненные филлером губы, который пришлось выводить.

Отсутствие медицинского образования у косметолога – распространенное явление. Частенько, это бывшие продавцы, которые неожиданно взялись за инъекции, пройдя всего лишь мастер-класс для косметологов. Ко мне на обучение также приходили женщины, которые затягивали грустную песню о том, что: «Я устала быть бухгалтером, хочу колоть губы и много зарабатывать». Они не осознают, что, не имея медицинской базы можно причинить пациенту такой вред, который приведет к летальному исходу. В соцсетях они пишут про 10-летний опыт, выставляют сертификаты об обучении и привлекательные цены. Дикость, но люди к ним идут.

«СЕРЫЕ» ПРЕПАРАТЫ

«Серые» препараты - это препараты без сертификатов Росздравнадзора. Они стоят дешево, а косметологи могут завышать на них цену, как за оригинал. Мне приходила рассылка от одного из продавцов. Когда я спросила: «Есть ли сертификат соответствия?» Мне сказали: «Вы первая, кто у нас заинтересовался ими». В ходе переговоров, продавцы так и не смогли показать мне эти документы.

Пиллинги для кожи ради экономии разбавляют иными компонентами, чтобы удешевить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В клиниках также могут работать на «серых» препаратах. Я лично видела, как коллега в ампулу российского препарата ботулотоксина залила его дешевый китайский аналог. А бывает и так, что врач при пациенте вскрывает коробку с препаратом, демонстрирует его вам. Но затем делает подмену. После процедуры вам дадут наклейку-стикер с того препарата, который вам во всей красе продемонстрировали.

По опыту работы в клиниках могу сказать, что и там часто нарушаются правила. В одной из подобных я проработала не больше двух месяцев. Причиной всему стала директор. Она разбавляла пилинги для кожи иными компонентами, чтобы их удешевить. Экономия была мала. Но химический состав пилинга нарушался, а это уже было небезопасно. В итоге, у одной из пациенток кожа дала аллергическую реакцию.

Не все косметологи работают на качественном оборудовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

У меня было два случая, когда девушки падали в обморок во время процедуры. Это может произойти из-за того, что пациентки сильно перенервничали, испугались укола. Для врача это также всегда стресс.

Иногда даже на сертифицированные препараты возникают нежелательные реакции. Самая страшная из них – анафилактический шок. Поэтому у каждого косметолога должны быть препараты на такие экстренные случаи.

КЛИНИКИ ТОЖЕ ЭКОНОМЯТ

Проблемы случаются и с техникой. Например, в другой клинике использовали китайские аппараты. И один из них вышел из строя. Мы пытались его починить самостоятельно – не помогло. Сказали директору о том, что нужно перенести запись клиентов, а технику сдать в ремонт. Но начальница нам сказала: «Не надо никого переносить. Раз уж клиенты купили абонементы, то пусть приходят на процедуры».

Некоторые косметологи подменяют препарат, пока пациент не видит процесса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гарантировать 100% результат после той же процедуры ботокса вам никто не будет. Зависит он как от особенностей организма, так и от врача. Иногда косметологи специально завышают количество единиц ботокса, которые ставят пациенту. Это делает процедуру дороже. Но на деле единиц препарата ставят мало. Он не сработает с первого раза и приходится вновь идти в клинику.

Есть специалисты, которые считают, что один шприц с препаратом можно разделить на двоих с подругой. Для этого достаточно просто сменить иглу, а шприц оставить тот же. Это уже своеобразный «красный флаг», который даст понять, что перед вами непрофессиональный косметолог. Ведь в шприц могут попасть частички вируса благодаря тяге. Сейчас есть приспособление, которое называется коннектор, оно как переходник из одного стерильного шприца позволяет перезалить препарат в другой. Такой вариант еще допустим в работе косметолога.

Врачи могут навязать ненужные процедуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Мне самой также было интересно, чем может обернуться использование несертифицированного филлера. Поэтому, я специально ставила себе один из подобных. Последствия были не сразу, но избежать их не получилось.

Первый раз я почувствовала, что произошло что-то не то, когда была в сауне. Муж спросил меня: «А что с твоими губами?» Я посмотрела и увидела, что они сильно растолстели, вывернулись. А сам филлер будто бы расплавился под воздействием температуры. Еще несколько дней он возвращался в исходную форму. Была и обратная реакция, когда он замерзал на холоде. Мы были в горах, я почувствовала, что у меня вместо губ – две ледышки. Поэтому, своим личным опытом я делюсь с пациентами и убеждаю, что экономить на препарате – гиблое дело.

Иногда по соседству с косметологами работают мастера маникюра, что нарушает нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но страшнее всего – self-made косметологи. Мне писала в соцсетях женщина, которая ранее не обращалась. Просила исправить последствия неправильно введенного ботокса. Она говорила, что ее брови перекосило, начались проблемы с мимикой и эффект ее совсем не радует. Сказала, чтобы она обратилась к тому специалисту, который ей его поставил. Тут она мне выдает: «Препарат я себе вводила самостоятельно. Посмотрела видеоролики в интернете и решила, что справлюсь». Это просто дичь, которую мне никогда не понять!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С начала пандемии интерес красавиц к инъекциям поубавился. А после того, как началась спецоперация, то спрос на процедуры значительно снизился. Я считаю, что это связано, прежде всего, с тем, что у людей изменились приоритеты. Кто-то потерял работу из-за ухода компаний с российского рынка, а у кого-то просто снизились доходы.

Что же до нашей зарплаты, то здесь все индивидуально. Это дело совести. Потому что один специалист выставит цену за процедуру в 10 тысяч рублей, а другой свою работу оценит в 20 тысяч.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как выбрать косметолога

- Не соглашайтесь на процедуру, если не уверенны в ее безопасности и необходимости, либо имеете аллергические реакции;

- Изучайте отзывы;

- Проверьте наличие медицинской лицензии клиники;

- Запросите документы об образовании у косметолога на консультации;

- Если цена значительно ниже той, которая указана у конкурентов, то это основание для того, чтобы задуматься;

- Специалист должен вам показать коробку от препарата, рассказать о том, откуда он, какой у него срок годности. Запросите сертификат подлинности препарата;

- Все материалы и инструменты должны быть одноразовыми и стерильными;

- Опытный косметолог собирает анамнез и не станет проводить манипуляции прежде, чем не выяснит наличие противопоказаний. Также он предупреждает о возможных последствиях и осложнениях;

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