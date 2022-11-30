Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2022 14:28

Страшно красиво: косметолог с 17-летним стажем рассказала, как в клиниках «разводят» пациенток на деньги

Косметолог из Екатеринбурга объяснила, как вычислить псевдоспециалиста
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Отсутствие медицинского образования у косметолога – распространенное явление.

Отсутствие медицинского образования у косметолога – распространенное явление.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инъекционная косметология – бескрайнее поле экспериментов с внешностью. Красавицы хотят ровный носик, пухлые губки… Но деньги на такие удовольствия есть не у каждой. Вот и приходиться выбирать то, что подешевле. В итоге, вместо желаемой красоты пациентки получают асимметрию губ, отеки и даже анафилактический шок. Врач-косметолог из Екатеринбурга на условиях анонимности рассказала, какими хитростями пользуются в косметологии, чтобы нажиться на неопытных клиентах.

ПСЕВДОКОСМЕТОЛОГИ

Меня зовут Анжела (имя изменено – Прим.Ред.), мне 39 лет. По образованию я акушер-гинеколог. В инъекционную косметологию пришла в 2005 году. Прошла повышение квалификации и переподготовку, а также курсы косметологов. За время своей работы успела посмотреть, как коллеги работают в клиниках и частных кабинетах.

Санитарные нормы нарушаются как в клиниках, так и в частных кабинетах косметологии

Санитарные нормы нарушаются как в клиниках, так и в частных кабинетах косметологии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хочу сказать, что о порядочности клиники не говорит яркое название, даже прайс и фотографии в портфолио. На словах все будет прекрасно: многолетний опыт, довольные пациенты, лучшие специалисты. А по факту, в клинике также могут работать псевдокосметологи.

Например, в Екатеринбурге в одной из клиник проходил мастер-класс от ученицы бывшего курьера Емельяна Брауде (настоящее имя Ян Силис – Прим. Ред.). В 2019-м был целый выпуск таких горе-косметологов. Их ключевой принцип – наличие медицинского образования неважно. Техники этих косметологов обычно называются «ТП», «Лисьи глазки», «Щечки-яблочки», «Углы Джоли» и стали хэштегом-маркером. По ним можно догадаться, что перед вами ученик именно этой школы. Они фотошопят свои работы в профилях соцсетей. А если клиент после процедуры остается недоволен результатом, то его отправляют в бан.

Директоры клиник нарочно просят принимать пациентов на оборудовании, которое почти вышло из строя

Директоры клиник нарочно просят принимать пациентов на оборудовании, которое почти вышло из строя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из моих коллег помогала пациентке, получившей увечья от учеников Брауде. У девушки были неравномерно наполненные филлером губы, который пришлось выводить.

Отсутствие медицинского образования у косметолога – распространенное явление. Частенько, это бывшие продавцы, которые неожиданно взялись за инъекции, пройдя всего лишь мастер-класс для косметологов. Ко мне на обучение также приходили женщины, которые затягивали грустную песню о том, что: «Я устала быть бухгалтером, хочу колоть губы и много зарабатывать». Они не осознают, что, не имея медицинской базы можно причинить пациенту такой вред, который приведет к летальному исходу. В соцсетях они пишут про 10-летний опыт, выставляют сертификаты об обучении и привлекательные цены. Дикость, но люди к ним идут.

«СЕРЫЕ» ПРЕПАРАТЫ

«Серые» препараты - это препараты без сертификатов Росздравнадзора. Они стоят дешево, а косметологи могут завышать на них цену, как за оригинал. Мне приходила рассылка от одного из продавцов. Когда я спросила: «Есть ли сертификат соответствия?» Мне сказали: «Вы первая, кто у нас заинтересовался ими». В ходе переговоров, продавцы так и не смогли показать мне эти документы.

Пиллинги для кожи ради экономии разбавляют иными компонентами, чтобы удешевить

Пиллинги для кожи ради экономии разбавляют иными компонентами, чтобы удешевить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В клиниках также могут работать на «серых» препаратах. Я лично видела, как коллега в ампулу российского препарата ботулотоксина залила его дешевый китайский аналог. А бывает и так, что врач при пациенте вскрывает коробку с препаратом, демонстрирует его вам. Но затем делает подмену. После процедуры вам дадут наклейку-стикер с того препарата, который вам во всей красе продемонстрировали.

По опыту работы в клиниках могу сказать, что и там часто нарушаются правила. В одной из подобных я проработала не больше двух месяцев. Причиной всему стала директор. Она разбавляла пилинги для кожи иными компонентами, чтобы их удешевить. Экономия была мала. Но химический состав пилинга нарушался, а это уже было небезопасно. В итоге, у одной из пациенток кожа дала аллергическую реакцию.

Не все косметологи работают на качественном оборудовании

Не все косметологи работают на качественном оборудовании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У меня было два случая, когда девушки падали в обморок во время процедуры. Это может произойти из-за того, что пациентки сильно перенервничали, испугались укола. Для врача это также всегда стресс.

Иногда даже на сертифицированные препараты возникают нежелательные реакции. Самая страшная из них – анафилактический шок. Поэтому у каждого косметолога должны быть препараты на такие экстренные случаи.

КЛИНИКИ ТОЖЕ ЭКОНОМЯТ

Проблемы случаются и с техникой. Например, в другой клинике использовали китайские аппараты. И один из них вышел из строя. Мы пытались его починить самостоятельно – не помогло. Сказали директору о том, что нужно перенести запись клиентов, а технику сдать в ремонт. Но начальница нам сказала: «Не надо никого переносить. Раз уж клиенты купили абонементы, то пусть приходят на процедуры».

Некоторые косметологи подменяют препарат, пока пациент не видит процесса

Некоторые косметологи подменяют препарат, пока пациент не видит процесса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гарантировать 100% результат после той же процедуры ботокса вам никто не будет. Зависит он как от особенностей организма, так и от врача. Иногда косметологи специально завышают количество единиц ботокса, которые ставят пациенту. Это делает процедуру дороже. Но на деле единиц препарата ставят мало. Он не сработает с первого раза и приходится вновь идти в клинику.

Есть специалисты, которые считают, что один шприц с препаратом можно разделить на двоих с подругой. Для этого достаточно просто сменить иглу, а шприц оставить тот же. Это уже своеобразный «красный флаг», который даст понять, что перед вами непрофессиональный косметолог. Ведь в шприц могут попасть частички вируса благодаря тяге. Сейчас есть приспособление, которое называется коннектор, оно как переходник из одного стерильного шприца позволяет перезалить препарат в другой. Такой вариант еще допустим в работе косметолога.

Врачи могут навязать ненужные процедуры

Врачи могут навязать ненужные процедуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Мне самой также было интересно, чем может обернуться использование несертифицированного филлера. Поэтому, я специально ставила себе один из подобных. Последствия были не сразу, но избежать их не получилось.

Первый раз я почувствовала, что произошло что-то не то, когда была в сауне. Муж спросил меня: «А что с твоими губами?» Я посмотрела и увидела, что они сильно растолстели, вывернулись. А сам филлер будто бы расплавился под воздействием температуры. Еще несколько дней он возвращался в исходную форму. Была и обратная реакция, когда он замерзал на холоде. Мы были в горах, я почувствовала, что у меня вместо губ – две ледышки. Поэтому, своим личным опытом я делюсь с пациентами и убеждаю, что экономить на препарате – гиблое дело.

Иногда по соседству с косметологами работают мастера маникюра, что нарушает нормы

Иногда по соседству с косметологами работают мастера маникюра, что нарушает нормы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но страшнее всего – self-made косметологи. Мне писала в соцсетях женщина, которая ранее не обращалась. Просила исправить последствия неправильно введенного ботокса. Она говорила, что ее брови перекосило, начались проблемы с мимикой и эффект ее совсем не радует. Сказала, чтобы она обратилась к тому специалисту, который ей его поставил. Тут она мне выдает: «Препарат я себе вводила самостоятельно. Посмотрела видеоролики в интернете и решила, что справлюсь». Это просто дичь, которую мне никогда не понять!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С начала пандемии интерес красавиц к инъекциям поубавился. А после того, как началась спецоперация, то спрос на процедуры значительно снизился. Я считаю, что это связано, прежде всего, с тем, что у людей изменились приоритеты. Кто-то потерял работу из-за ухода компаний с российского рынка, а у кого-то просто снизились доходы.

Что же до нашей зарплаты, то здесь все индивидуально. Это дело совести. Потому что один специалист выставит цену за процедуру в 10 тысяч рублей, а другой свою работу оценит в 20 тысяч.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как выбрать косметолога

- Не соглашайтесь на процедуру, если не уверенны в ее безопасности и необходимости, либо имеете аллергические реакции;

- Изучайте отзывы;

- Проверьте наличие медицинской лицензии клиники;

- Запросите документы об образовании у косметолога на консультации;

- Если цена значительно ниже той, которая указана у конкурентов, то это основание для того, чтобы задуматься;

- Специалист должен вам показать коробку от препарата, рассказать о том, откуда он, какой у него срок годности. Запросите сертификат подлинности препарата;

- Все материалы и инструменты должны быть одноразовыми и стерильными;

- Опытный косметолог собирает анамнез и не станет проводить манипуляции прежде, чем не выяснит наличие противопоказаний. Также он предупреждает о возможных последствиях и осложнениях;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Препарат жутко давил на нос»: Тагильчанка обвинила косметолога в проблемах со здоровьем после «уколов красоты». Проблему пришлось исправлять другому косметологу. (Подробнее)

Легальная и «серая» косметология в Екатеринбурге: как потребителю не запутаться на рынке красоты и не навредить себе. В декабре состоялся онлайн круглый стол, посвященный трендам и проблемам в индустрии красоты. (Подробнее)

Нет предела совершенству: что можно улучшить с помощью аппаратной косметологии. Разбираемся в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда». (Подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ