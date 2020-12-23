В преддверии Нового года в городе прошел онлайн круглый стол на тему «Легальная и «серая» косметология в Екатеринбурге: как потребителю не запутаться на рынке красоты и не навредить себе».Спикерами мероприятия выступили: медицинский директор, пластический хирург «Центра косметологии и пластической хирургии им. С.В. Нудельмана» Нудельман Наталия Сергеевна; заведующий отделением восстановительного лечения, врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт «Центра косметологии и пластической хирургии им. С.В.Нудельмана» Важенина Надежда Юрьевна; главный врач косметологической клиники «ЛИНЛАЙН» Манукян Анастасия Михайловна; главный врач клиники лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН» Захарова Марина Маратовна; главный врач (Дерматовенеролог-косметолог) Многопрофильного медицинского центра «Доктор плюс» Султангареева Лидия Алексеевна.ОСТОРОЖНО! «СЕРАЯ» КОСМЕТОЛОГИЯ!Сегодня индустрия красоты в нашей стране развивается стремительно. Во все времена женщины хотели сохранить молодость, замаскировать недостатки. Потому не удивительно, что предложений сейчас на рынке масса. И не все они, к сожалению, безопасны для клиентов.О том, какие риски несет «серая» косметология и почему важно понимать, что косметолог, это, в первую очередь, врач, рассказала Наталия Нудельман.- «Серая» косметология достаточно животрепещущий вопрос. К сожалению, на рынке есть много так называемых специалистов, которые не всегда даже имеют высшее медицинское образование. Но пациент часто пытается сэкономить. И приходя не в клинику, а домой к косметологу, человек не всегда понимает юридическую сторону вопроса. Ведь нет договора, нет чека. И поэтому врач, или, даже не врач, как это чаще всего бывает, ни за что не отвечает. И если пациент столкнется с какими-либо последствиями, то останется с ними один на один, - рассказала Наталия Сергеевна.По ее словам, люди, пострадавшие от «серых» косметологов, потом приходят к ним в клинику.- И тут нам, врачам, приходится нелегко. Хочется помочь, но мы не всегда знаем, как правильно вести себя с такими пациентами, как правильно оформлять юридические вопросы. Ведь все дальнейшие манипуляции, которые мы будем потом проводить с этими пациентами, будут либо иметь, либо не иметь эффекта. И, получается, что во всех последующих историях с этим человеком будем виноваты мы как врачи, которые взялись ему помочь, - отмечает специалист.- А так как мы заключаем с такими пациентами договоры, то несем и юридическую ответственность.НА КОНУ – ЗДОРОВЬЕМарина Захарова, в свою очередь, отметила, что пациент, пришедший не в клинику, а, например, к мастеру домой, в первую очередь, рискует своим здоровьем и внешностью.- Человек должен понимать, готов ли он к последствиям, которые могут ему грозить, ведь вполне вероятны нежелательные реакции и осложнения. К нам в клинику еженедельно обращаются пациенты после каких-либо сторонних процедур. Человек зачастую не знает, что ему вводилось, кто вводил, и не имеет связи со специалистом, который им занимался. У нас даже появилась отдельная категория консультаций именно для таких пациентов. А их становится больше и больше.- Обезопасить себя от недобросовестных мастеров можно, обратившись в клинику, которая имеет лицензию на оказание медицинских услуг. Также важно выбрать специалиста: он должен иметь высшее медицинское образование. Отмечу, что каждый врач подтверждает свою квалификацию каждые пять лет. Клинике не составит никакого труда предоставить информацию об образовании специалиста, ее также можно найти на сайте медучреждения - рассказала Марина Захарова.По ее словам, необходимо обращать внимание на препараты и аппараты, с которыми работают доктор и клиника. Продукция должна быть сертифицирована и иметь регистрационное удостоверение Российской Федерации.- Препараты должны поставляться официальными дистрибьюторами. Те, кто работает на дому, часто используют несертифицированные, поддельные или вовсе неизвестные препараты. В нашей практике были такие случаи, когда ни мы, ни пациент не знали, с чем нам предстоит иметь дело, - рассказала Марина Захарова.А еще, по ее словам, пациент должен обратить внимание на то, предоставляется ли ему договор, чек, есть ли информированное согласие, с которым нужно ознакомиться. Все это хотя бы с юридической точки зрения обеспечивает безопасность клиента.МОДА НА ПРЕКРАСНОЕЖенщины всегда стремились быть красивыми, и в каждые времена стандарты красоты менялись. О том, что было в тренде в 2020-ом году, рассказала Анастасия Манукян.- Первый тренд – это треугольник молодости. Один из ключевых запросов. У нас юное лицо можно представить в форме треугольника, вершина которого совпадает с подбородком, а основание – это линия лба. С годами он переворачивается, а мы стремимся перевернуть его обратно. Также тренд – симметричные пропорции лица и восполнение утраченного объема. Например, недостаток объема в щечно-скуловой зоне может придать лицу усталый вид, и мы можем его скорректировать филлерами на основе гиалуроновой кислоты, - говорит эксперт.И всегда есть запросы на улучшение качества кожи.- Со временем кожа теряет естественный блеск, красоту, упругость. С этим мы работаем очень успешно, - отмечает Анастасия Манукян.А вот «профиль Джоли» – это уже анти тренд. Ведь такие выступающие скулы идут далеко не всем, и пациентам нужно разъяснять это с точки зрения строения лица, симметрии и индивидуальных особенностей.- Вообще, по всему миру сейчас набирает оборот осознанный подход к красоте. И главная цель – выглядеть ухоженно, естественно и-самое главное-индивидуально. Существует масса способов подчеркнуть свою индивидуальность и при этом не потерять лицо, - рассказала участница круглого стола.ЛУЧШЕ – РАНЬШЕКак считает Надежда Важенина, посещать косметологов можно уже начиная с 25-ти лет.- Если мы говорим о молодом возрасте, то такой подход можно рассматривать как профилактику. есть такое модное сейчас направление, как pro-age, что представляет из себя подход разумного ухода за собой и профилактики процессов старения. И это более прогрессивная стратегия, нежели уже устаревший anti-age, суть которого заключалась в серьезной борьбе с возрастными изменениями. К нам пациенты приходят в разном возрасте, но сейчас развивается такая разумная, на мой взгляд, тенденция, когда к косметологу обращаются в более молодом возрасте, примерно в 25 лет. Ведь именно в этом возрасте начинаются первые изменения, и мы можем индивидуально подойти к каждому пациенту, - рассказала Надежда Важенина.Ну и профилактика – это всегда более выгодные мероприятия, так как требуют небольших и планомерных затрат. И это не так бьет по карману, как, к примеру, когда человек в 45 лет приходит впервые, - говорит эксперт.СИГНАЛЫ СТАРЕНИЯНадежда Важенина рассказала также, какие есть признаки, сигнализирующие о том, что возрастные изменения уже начались.- Наше лицо можно разделить на верхнюю часть, среднюю и нижнюю. Изменения лица начинаются с верхней зоны, когда немного опускаются брови, уголки глаз, появляется излишняя кожа на верхних и нижних веках. Затем становятся видны носослезные борозды. Это если мы говорим о верхней части лица и о молодом возрасте. Когда говорим о среднем возрасте, то тут мы обращаем внимание на губы, появляются кисетные морщины вокруг рта, уголки рта опускаются, губы не такие наполненные, нет прежней насыщенности цвета красной каймы, появляются или углубляются носогубные складки. Более взрослые женщины часто просят скорректировать второй подбородок, - объяснила специалист.ПРОСТО ВАУ!С помощью современных методов можно за один визит к косметологу визуально омолодиться на несколько лет, добиться так называемого wow-эффекта.- Для каждого человека такой эффект будет индивидуальным. Кому-то подбородок нужно скорректировать, кому-то – скулы. Безусловно, есть и процедуры, учитывающие все пожелания клиента. Пациент уже в кабинете, сидя на кушетке, может увидеть изменения его внешности: как смотрится та сторона лица, с которой поработали, и та – с которой еще нет. Речь идет об инъекционных процедурах, - комментирует Марина Захарова.Но она также говорит, что надо стремиться к тому, чтобы вау-эффект был постоянным – независимо от времени суток и использования макияжа.- А этого возможно добиться только комплексно, когда работаешь со всеми структурами лица, ведь стареет не только кожа, но и мышцы, и кости... Косметологи обладают огромным арсеналом средств, а не только уколами красоты. Мы назначаем домашнюю терапию, включаем аппаратные методики и поддерживающие процедуры, - говорит специалист.КОСМЕТОЛОГИЯ vs ХИРУРГИЯСледующий вопрос модератора круглого стола был адресован Наталии Нудельман. Эксперт рассказала, являются ли косметология и пластическая хирургия взаимозаменяемыми или конкурентными сферами.- У пациентов существует стереотип, что косметологи и пластические хирурги – это конкуренты. Я хочу этот миф развеять. Я своим пациентам говорю, что я, как хирург, могу что-то отрезать, подтянуть. Но улучшить качество кожи - это задача косметолога. Даже после отлично сделанной омолаживающей операции процессы увядания продолжаются. И косметолог в дальнейшем послеоперационном периоде способен нам очень сильно помочь, - отметила специалист.КАК С ВОЗРАСТОМ МЕНЯЕТСЯ ЛИЦО В РОССИИЛидия Султангареева рассказала о том, какой тип старения характерен для жителей нашей страны, и как бороться с возрастными изменениями.- У 65 процентов славянского населения – деформационно-отечный тип старения. И здесь тандем косметологов и хирургов дает возможность сохранить молодость лица. И возможности инъекционной косметологии действительно обширны, когда речь идет о возвращении четкого овала лица, коррекции тонуса кожи, морщин и других признаков старения. Если же в силу генетической предрасположенности, других особенностей мы понимаем, что только косметологическими методами не справиться, тогда обращаемся к пластическим хирургам, а косметологи в свою очередь могут поддерживать более длительный результат, полученный хирургически, - прокомментировала специалист.А также Лидия Султангареева рассказала о связке «врач – пациент». По ее словам, и врач, и пациент - равнозначны.- От пациента мы всегда требуем полных сведений при сборе анамнеза, задаем вопросы о процедурах, которые он до этого проводил или не проводил. Спрашиваем, какой хочет результат получить и как часто собирается нас посещать. С нашей же стороны мы гарантируем профессионализм и компетентность. Радует, что косметолога сейчас перестают воспринимать как человека, который делает единичные инъекции. Мы сейчас пациентов ведем в комплексе, составляем план наблюдения, комплексный подход к лечению и процедурам, именно это обеспечивает нам возвращаемость пациентов, ходят к нам на постоянной основе, они нам доверяют, - сообщила эксперт.А КОГДА К ХИРУРГУ?Наталия Нудельман уверена, что пластическая хирургия может справиться практически со всем.- Но мы, и пластические хирурги, и косметологи, всегда должны находиться на стороне пациента. Очевидно, что ради небольших морщинок прибегать к хирургическим манипуляциям нерационально. Я воспринимаю хирургию как окончательное звено в процессе омоложения, когда для решения конкретной проблемы возможности терапевтической (лазерной и инъекционной ) косметологии исчерпаны, - отметила хирург.В завершении круглого стола его участники пожелали всем оставаться как можно дольше молодыми, красивыми и, конечно же, здоровыми.«ВАША ПРАКТИКА – ЭТО НАША ЗАДАЧА»Нина Наследухова, генеральный директор Allergan Aesthetics в России, подвела итоги уходящего года, отметив положительные тенденции. Также эксперт рассказала, как строится взаимодействие с клиниками эстетической медицины.«2020 год наглядно показал нам, насколько все неустойчиво в мире, какой хрупкой ценностью является здоровье каждого из нас.Именно поэтому сейчас мы, как никогда, полны решимости, оптимизма, и уверены в миссии нашей компании – расширять доступ врачей к инновационным препаратам и передовым медицинским технологиям для обеспечения наилучших результатов для пациентов.Мы начали год очень уверенно. Конечно, квартал с апреля по июнь оказался для нас, как и для всех остальных, трансформационным: нам пришлось максимально быстро переходить в on-line формат коммуникаций с врачами. Команда Allergan Aesthetics настолько эффективно сработала, что, сейчас, в конце года, мы можем по праву гордиться нашими успехами и бизнес-показателями.Если смотреть на глобальный бизнес в целом, нужно делить его на определенные кластеры — как минимум по географическому признаку. Где-то регионы показывают смешанные результаты, какие-то из стран наоборот демонстрируют стремительный рост, а в октябре мы увидели цифры, которые в некоторых странах догнали или даже перегнали прошлогодние показатели. Среди таких стран есть и Россия. Это действительно впечатляет и позволяет судить об очень важной позитивной тенденции: несмотря на все сложности и препятствия, люди стремятся вернуться к обычной жизни.Allergan Aesthetics – глобальный международный бренд, который известен в разных странах. И Россия является ключевым рынком для компании.Практически полностью наш бизнес связан с людьми и постоянным общением, получением обратной связи. Поэтому для нас оказалось крайне важным сместить фокус бренда от глобальных международных инициатив до локальных местных активностей, больше сосредоточиться на непосредственном общении с локальными партнерами – клиниками эстетической медицины и врачами-косметологами, которым мы предоставляем не только передовые эстетические препараты (дермальные филлеры, ботулинический токсин и эстетическое оборудование), но и удовлетворяем их потребности во всесторонних обучающих программах: диссекционные кадавер-курсы по анатомии, междисциплинарные обучающие вебинары, мастер-классы, тренинги по постановке руки и проч.Один из ключевых факторов нашего успеха – это фокус на нуждах наших партнеров и их успешности. «Ваша практика - это наша задача» - это не корпоративный слоган, это наша горячая вера в то, что мы делаем, с чем мы живем. У компании Allergan Aesthetics есть все возможности обеспечить партнеров высококлассным сервисом больших международных компаний, при этом оставаясь актуальными и клиентоориентированными.С COVID-19, или без, эстетическая медицина – это отрасль, в которой большое внимание уделяется новинкам. И тут мы также в скором времени сможем приятно порадовать наших партнеров, чтобы они и дальше могли предоставлять высококлассный сервис своим пациентам, оставаясь при этом уверенными в результатах и безопасности проводимых процедур.»